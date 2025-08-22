Clásico RCN 2025: Las tres etapas que pueden definir el título

El Clásico RCN 2025 tendrá su partida el próximo sábado 20 de septiembre en las carreteras de Antioquia. La carrera más importante del calendario nacional será una nueva oportunidad para que los principales equipos de Colombia y algunos de la región tengan la chance de mostrar a sus mejores figuras.

Tras la confirmación del calendario se definió que serán un total de ocho etapas. La carrera tomará la salida en el municipio de Apartado, recorriendo Turbo - Apartado Carepa- Chigorodó - Mutatá y Dabeiba para un total de 177 kilómetros en lo que será la primera meta de la competencia.

Sin embargo, la carrera pasará por los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, y Valle del Cauca. En una distancia cercana a los 1.354.5 Km de recorrido serán tres jornadas las que pueden marcar la diferencia para revelar al campeón de la carrera que se coronará el 28 de septiembre en el ascenso al Cristo Rey, en la ciudad de Cali.

Inicialmente, el primer ascenso de consideración en el recorrido del Clásico llegará el domingo 21 de septiembre. Allí, los ciclistas recorrerán un total de 128 kilómetros con un recorrido por Frontino - Cañasgordas – Santa Fe - Medellín (Cerro el Volador). Allí, el terreno se inclinará para marcar las primeras distancias de peso en la general.

Posteriormente, en la cuarta jornada vendrá lo que se considera uno de los ascensos de mayor peso en los recorridos de las rutas por Colombia. Será una etapa que tendrá su punto de partida La Dorada, pasando por Honda, Guaduas, Villeta y Facatativá. Un ascenso desde la región del Magdalena medio hasta arribar a la sabana cundiboyacense. Un total de 142 kilómetros con una inclinación importante en el terreno.