Clásico RCN 2025: recorrido y altimetrías de todas las etapas
El Clásico RCN 2025 comenzará el 20 y terminará el 28 de septiembre.
Todo está listo para que inicie este sábado 20 de septiembre una nueva edición del Clásico RCN 2025 Sistecrédito. El tradicional 'Duelo de Titanes' arrancará en el municipio de Apartadó y terminará el 28 de septiembre en el Cristo Rey de Cali.
Etapa 1
20 Septiembre
1a Etapa: Apartado- Turbo - Apartado – Mutatá - 148,3 kms
Hora de Salida: 8:45
Hora de Llegada Aprox: 12:30 pm
Clásico RCN 2025: Altimetría etapa 1
Etapa 2
21Septiembre
2a Etapa: Santa Fe - Medellín (Cerro el Volador) : 58,6 kms
Hora de Salida: 10:30 am
Hora de Llegada Aprox: 12:25
Clásico RCN 2025: Altimetría etapa 2
Etapa 3
22 Septiembre
3a Etapa: El Santuario - Puerto Triunfo – Puerto Salgar 182,3 kms
Hora de Salida: 8:00
Hora de Llegada Aproximadamente: 12:15
Clásico RCN 2025: Altimetría etapa 3
Etapa 4
23 Septiembre
4a Etapa: La Dorada - Honda - Guaduas - Villeta – Faca 142.1 kms
Hora de Salida: 8:15
Hora de Llegada Aprox: 12:20 pm
Clásico RCN 2025: Altimetría etapa 4
Etapa 5
24 Septiembre
5a Etapa: Funza – Mosquera - La Mesa - Anapoima- Apulo – Tocaima – Girardot – Espinal – Chicoral – Picaleña – Ibagué 196 Kms
Hora de Salida: 8:00 am
Hora de Llegada Aprox: 12:40
Clásico RCN 2025: Altimetría etapa 5
Etapa 6
25 Septiembre
6a Etapa: Venadillo – Lérida - Armero- Líbano - Murillo - Alto el Sifón - Manizales 168.1 kms
Hora de Salida: 9:30
Hora de Llegada Aprox: 3:15 pm
Clásico RCN 2025: Altimetría etapa 6
Etapa 7
26 Septiembre
7a Etapa: Villa María – Manizales – Supia - Riosucio – Anserma – Viterbo - La Virginia -Pereira 201.6 kms
Hora de Salida: 7:45
Hora de Llegada Aprox: 12:40
Clásico RCN 2025: Altimetría etapa 7
Etapa 8
27 Septiembre
8a Etapa: Pereira- Cartago- Obando- La Victoria Zarzal- La Uribe- Bugalagrande- Andalucía- Tuluá - Buga 135,9 Kms
Hora de Salida: 9:00
Hora de Llegada Aprox: 12:15
Clásico RCN 2025: Altimetría etapa 8
Etapa 9
28 Septiembre
9a Etapa: Cali (Unidad deportiva Alberto Galindo) Cali (Cristo Rey) 12.6 kms
Hora de Salida: 8:30
Hora de Llegada Aprox: 12:00 Meridiano
Total Kilómetros: 1354.5
Clásico RCN 2025: Altimetría etapa 9
