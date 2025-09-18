Cargando contenido

Clásico RCN 2025
Jue, 18/09/2025 - 13:40

Clásico RCN 2025: recorrido y altimetrías de todas las etapas

El Clásico RCN 2025 comenzará el 20 y terminará el 28 de septiembre.

Todo está listo para que inicie este sábado 20 de septiembre una nueva edición del Clásico RCN 2025 Sistecrédito. El tradicional 'Duelo de Titanes' arrancará en el municipio de Apartadó y terminará el 28 de septiembre en el Cristo Rey de Cali.

 

Etapa 1 

20 Septiembre

1a Etapa: Apartado- Turbo - Apartado – Mutatá -           148,3    kms
Hora de Salida: 8:45
Hora de Llegada Aprox: 12:30 pm

Image
Clásico RCN 2025: Altimetría etapa 1
Antena 2

Etapa 2

21Septiembre

2a Etapa: Santa Fe - Medellín (Cerro el Volador) :                58,6    kms
Hora de Salida: 10:30 am
Hora de Llegada Aprox: 12:25

Image
Clásico RCN 2025: Altimetría etapa 2
Antena 2

Etapa 3

22 Septiembre

3a Etapa: El Santuario - Puerto Triunfo – Puerto Salgar           182,3 kms
Hora de Salida: 8:00
Hora de Llegada Aproximadamente: 12:15

Image
Clásico RCN 2025: Altimetría etapa 3
Antena 2

Etapa 4

23 Septiembre

4a Etapa: La Dorada - Honda - Guaduas - Villeta – Faca    142.1 kms
Hora de Salida: 8:15
Hora de Llegada Aprox: 12:20 pm

Image
Clásico RCN 2025: Altimetría etapa 4
Antena 2

Etapa 5

24 Septiembre

5a Etapa: Funza – Mosquera - La Mesa - Anapoima- Apulo – Tocaima – Girardot – Espinal – Chicoral – Picaleña – Ibagué 196 Kms
Hora de Salida: 8:00 am
Hora de Llegada Aprox: 12:40

Image
Clásico RCN 2025: Altimetría etapa 5
Antena 2

Etapa 6

25 Septiembre

6a Etapa: Venadillo – Lérida - Armero- Líbano - Murillo - Alto el Sifón - Manizales          168.1 kms
Hora de Salida: 9:30
Hora de Llegada Aprox: 3:15 pm

Image
Clásico RCN 2025: Altimetría etapa 6
Antena 2
Etapa 7

26 Septiembre

7a Etapa: Villa María – Manizales – Supia - Riosucio – Anserma – Viterbo - La Virginia -Pereira          201.6 kms
Hora de Salida: 7:45
Hora de Llegada Aprox: 12:40

Image
Clásico RCN 2025: Altimetría etapa 7
Antena 2

Etapa 8

27 Septiembre


8a Etapa: Pereira- Cartago- Obando- La Victoria Zarzal- La Uribe- Bugalagrande- Andalucía- Tuluá - Buga  135,9 Kms
Hora de Salida: 9:00
Hora de Llegada Aprox: 12:15

Image
Clásico RCN 2025: Altimetría etapa 8
Antena 2

Etapa 9

28 Septiembre


9a Etapa: Cali (Unidad deportiva Alberto Galindo) Cali (Cristo Rey)     12.6 kms
Hora de Salida: 8:30
Hora de Llegada Aprox: 12:00 Meridiano
  
Total Kilómetros: 1354.5

Image
Clásico RCN 2025: Altimetría etapa 9
Antena 2
