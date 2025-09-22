Clásico RCN 2025 SISTECRÉDITO EN VIVO HOY 22 de septiembre: Etapa 3

Continúa avanzando el Clásico RCN 2025, correspondiente a la edición 65 de la carrera, y el marco de la tercera etapa se perfila como una jornada decisiva ya que combinará relieves variados, velocidad e intensidad, y que promete cambiar la clasificación general, pues distintos estilos de ciclismo tendrán su momento de protagonismo en la carrera, aunque para los escaladores será una prueba de resistencia: los descensos y los tramos intermedios ondulados obligan a conservar energía y estrategia, pensando en etapas más exigentes que vendrán.

La carrera iniciará en terreno más elevado, típico de Antioquia, pero tiende a descender de forma progresiva hacia Puerto Salgar, lo que favorecerá en los últimos kilómetros los sprints masivos. La carrera constará de 182.3 kilómetros con recorrido por El Santuario, Doradal, Puerto Triunfo y culminará en Puerto Salgar.

Clásico RCN 2025 etapa 3: cómo VER EN VIVO HOY sábado 22 de septiembre

La etapa 3 del Clásico RCN 2025 se correrá este lunes 22 de septiembre a partir de las 7:00 (hora colombiana). La última jornada se podrá ver en Canal RCN y RCN App, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.

Horarios de la carrera:

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 9:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 8:00

Estados Unidos: 7:00

México: 6:00

España: 14:00