Clásico RCN 2025 Sistecrédito EN VIVO, 28 de septiembre: hora y canal etapa 9

Este domingo 28 de septiembre se vive la última etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025 por los departamentos de Colombia. La penúltima fracción terminó en Buga, Valle del Cauca y en este cierre, la idea es poder llegar a la ciudad de Cali para terminar la carrera en una de las ciudades más importantes del país.

Para terminar el Clásico RCN, el ganador saldrá a partir de una prueba contra el tiempo en busca de coronar la contrarreloj por Cali. El formato de la carrera dejará la oportunidad para que haya cambios en la clasificación general en este encuentro entre velocistas.

El Clásico RCN 2025 Sistecrédito cierra el telón nada más ni nada menos que en Cali con una crono individual de 12,6 kilómetros que decidirán todo, especialmente por las diferencias que hay entre Diego Camargo, que lidera la clasificación general y Wilson Peña que lo sigue con 39 segundos de diferencia.

Pese a ser solo 12,6 kilómetros, será una carrera compleja en la lucha contra el tiempo. Pues, en los primeros tramos del recorrido irán por un trazado llano por poco menos de cinco kilómetros y luego habrá una subida hasta el monumento a Cristo Rey que pondrá a prueba a cada uno de los favoritos por el título en el Clásico RCN.

Clásico RCN 2025: cómo VER EN VIVO HOY domingo 28 de septiembre – etapa 9

La novena etapa y el final del Clásico RCN - Sistecrédito 2025 se correrá este domingo 28 de septiembre a partir de las 10:30 (hora local). La etapa se podrá ver en Canal RCN y la App del Canal RCN; también transmitirá Antena 2 y su canal de Youtube.

Horarios de la carrera:

Colombia, Ecuador y Perú: 10:30

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 12:30

Chile, Bolivia y Venezuela: 11:30

Estados Unidos: 11:30 (D.C. y Florida) - 10:30 (Chicago) - 8:30 (Los Ángeles)

México: 9:30

España: 17:30