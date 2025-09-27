[Fotos] Team Medellín celebró en etapa 8 del Clásico RCN: ¿quién fue el ganador?

Continúan las acciones del Clásico RCN 2025, competencia que este sábado 27 de septiembre presentaba un recorrido llano con final ideal para los velocistas, que tuvieron que pedalear 135,9 kilómetros para llegar a Buga, ciudad ubicada en el departamento del Valle del Cauca.

El Team Medellín fue protagonista en la fracción, realizando un control de la carrera y colocando el ritmo en el pelotón principal, dejando pocas chances para los pedalistas que buscaban realizar fugas a lo largo del recorrido.

No hubo oportunidad para las escapadas

Cabe recordar que Diego Camargo (Team Medellín) partía en esta jornada como líder de la clasificación general del Clásico RCN, con 39 segundos de ventaja sobre Wilson Peña (Team Sistecrédito) y algo más de 4 minutos sobre el tercero que es Javier Jamaica (NU Colombia).

Faltando aproximadamente 12 kilómetros para llegar a la meta, Edwin Patiño quiso atacar buscando despegarse del pelotón principal, sin embargo, el ritmo del Team Medellín no le permitió su objetivo de concretar una fuga exitosa.