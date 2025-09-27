[Fotos] Team Medellín celebró en etapa 8 del Clásico RCN: ¿quién fue el ganador?
Se corrió etapa llana con final ideal para los velocitas.
Continúan las acciones del Clásico RCN 2025, competencia que este sábado 27 de septiembre presentaba un recorrido llano con final ideal para los velocistas, que tuvieron que pedalear 135,9 kilómetros para llegar a Buga, ciudad ubicada en el departamento del Valle del Cauca.
El Team Medellín fue protagonista en la fracción, realizando un control de la carrera y colocando el ritmo en el pelotón principal, dejando pocas chances para los pedalistas que buscaban realizar fugas a lo largo del recorrido.
No hubo oportunidad para las escapadas
Cabe recordar que Diego Camargo (Team Medellín) partía en esta jornada como líder de la clasificación general del Clásico RCN, con 39 segundos de ventaja sobre Wilson Peña (Team Sistecrédito) y algo más de 4 minutos sobre el tercero que es Javier Jamaica (NU Colombia).
Faltando aproximadamente 12 kilómetros para llegar a la meta, Edwin Patiño quiso atacar buscando despegarse del pelotón principal, sin embargo, el ritmo del Team Medellín no le permitió su objetivo de concretar una fuga exitosa.
Hubo show de velocistas en el sprint final de la etapa 8
Dos corredores, Robinsón López del GW Erco Shimano y Yesid Pira del Renta Car, decidieron atacar faltando cinco kilómetros para cruzar a la meta, logrando una ventaja de unos 15 segundos sobre el lote principal, sin embargo, la distancia finalmente no les serviría para escaparse del todo y serían capturados.
Así las cosas, en el ‘sprint’ final el Team Medellín buscaría acomodar de buena manera a Wilmar Paredes, que con autoridad se llevó el triunfo, tercero para el corredor en esta edición del Clásico RCN, superando a Diego Hoyos en los metros finales de la etapa.
Mañana se terminará la edición 2025 del Clásico RCN con una contrarreloj individual de 12.5 kilómetros, donde los primeros metros serán llanos, pero luego los pedalistas tendrán un final en alto donde se va a subir al Monumento a Cristo Rey de la ciudad de Cali