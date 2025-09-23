Este martes 23 de septiembre se disputará la cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, con un perfil de alta montaña que se correrá entre La Dorada (Caldas) y Facatativá (Cundinamarca), municipios separados por 142,1 kilómetros.

La jornada promete ser determinante en esta edición del Clásico RCN debido a la dificultad del trazado, pues los puertos de montaña que pondrán a prueba a los principales escaladores y seguramente se sacudirá la clasificación general.

El pelotón partirá en el Parque Principal de La Dorada y desde los primeros kilómetros se vivirá intensidad con un sprint especial en Guarinocito y una meta volante en Honda El Pescador. Más adelante, el terreno comenzará a inclinarse con el puerto de primera categoría en La Mona.

Más adelante, el terreno ofrecerá nuevas emociones con un sprint especial en Sasaima y otro en Brio Ingreso Albán, que seguramente seleccionará al grupo de favoritos.

El cierre de la etapa tendrá como plato fuerte el ascenso al Alto de la Tribuna, catalogado como fuera de categoría, para luego descender hacia la meta en el Parque Principal de Facatativá.