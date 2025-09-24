Clásico RCN EN VIVO - etapa 5 HOY miércoles 24 de septiembre

La quinta etapa del Clásico RCN 2025 se disputará este miércoles 24 de septiembre entre Funza e Ibagué, con un recorrido de 196 kilómetros catalogado como llano. La fracción, sin embargo, tendrá varios puntos de dificultad y alternativas para los ciclistas que buscan protagonismo en las fugas, así como oportunidades para los velocistas que sueñan con la victoria en la capital del Tolima.

La jornada arranca en el Parque Principal de Funza y, de inmediato, los corredores enfrentarán un puerto de montaña de segunda categoría en Alto Mondoñedo. Luego, el lote pasará por dos metas volantes claves: la primera en el sector peatonal de La Mesa (47,8 km) y la segunda en Anapoima (62,9 km), lo que garantiza un inicio rápido y disputado.

Posteriormente, la ruta tendrá un puerto de tercera categoría en El Copial (62,9 km) y un sprint especial en el Parque Principal de Tocaima (85,9 km). La carretera luego conducirá a Girardot, donde estará ubicada la tercera meta volante (115 km), antes de afrontar un nuevo sprint especial en el ingreso a Espinal, en las cercanías del Parque Mitológico (145,6 km).

El cierre promete un final vibrante en Ibagué. Allí, tras superar un sprint especial en el sector del “Carnaval del Pollo” (193,4 km), la llegada será en las Piscinas del ICBF, tras un ligero ascenso que pondrá a prueba las fuerzas de los equipos.

La etapa, pese a su perfil predominantemente llano, podría definir diferencias importantes en la clasificación, al tiempo que los embaladores tendrán una de las mejores oportunidades para brillar en esta edición del Clásico RCN.