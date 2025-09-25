Cargando contenido

Camila Díaz - RCN Radio
Clásico RCN
Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 08:30

EN VIVO Clásico RCN 2025 etapa 6: Nuevo día para la montaña

La jornada de este jueves conectará a Venadillo (Tolima) con Manizales (Caldas).

La sexta etapa del Clásico RCN 2025 promete emociones fuertes este jueves 25 de septiembre, con un recorrido de 168,1 kilómetros entre Venadillo (Tolima) y Manizales (Caldas). Será una fracción de alta montaña que pondrá a prueba a los escaladores, pues el trazado cuenta con varios puertos, incluido uno fuera de categoría que puede marcar diferencias en la clasificación general.

La jornada arranca en Venadillo (Tolima) y rápidamente se disputará la primera Meta Volante (MV) en Lérida, antes de enfrentar los primeros ascensos. El terreno comienza a inclinarse en dirección a Murillo, donde está ubicado un puerto de primera categoría, clave para los favoritos que buscan consolidarse entre los mejores del lote.

El punto más exigente del día será el Alto del Sifón, un puerto fuera de categoría que se encuentra sobre el kilómetro 119, y que seguramente seleccionará al grupo de aspirantes al título.

Antes de ese desafío, los corredores habrán pasado por el Mirador del Ruiz (segunda categoría), mientras que en el descenso rumbo a Manizales también se disputará un puerto de tercera categoría en Rafael Antonio Niño, además de un Sprint Especial (SE).

La meta estará ubicada en Manizales, en el sector del Cable – Centro Comercial, donde se espera un arribo emocionante tras el largo descenso desde las alturas del Ruiz. En total, serán tres metas volantes, varios sprints y cuatro puertos de montaña que convertirán a esta etapa en una de las más decisivas del Clásico RCN 2025.

Clásico RCN EN VIVO - sexta etapa - jueves 25 de septiembre

Clásico RCN 2025: cómo VER EN VIVO HOY jueves 25 de septiembre

La sexta etapa del Clásico RCN - Sistecrédito 2025 se correrá este jueves 25 de septiembre a partir de las 8:30 (hora local). La etapa se podrá ver en Canal RCN y la App del Canal RCN; también transmitirá Antena 2 y su canal de Youtube.

Horarios de la carrera:

Colombia, Ecuador y Perú: 8:30

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 10:30

Chile, Bolivia y Venezuela: 9:30

Estados Unidos: 9:30 (D.C. y Florida) - 8:30 (Chicago) - 6:30 (Los Ángeles)

México: 7:30

España: 15:30

