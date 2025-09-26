La séptima etapa del Clásico RCN 2025 se disputará este viernes 26 de septiembre con un exigente recorrido de 201,6 kilómetros entre Villa María (Caldas) y Pereira. Será una jornada de montaña con terreno variado que promete poner a prueba a los favoritos de la clasificación general.

La fracción incluye una Meta Volante en Supía antes de afrontar el primer gran reto: un puerto de primera categoría en Riosucio, donde seguramente se empezará a seleccionar el grupo. Más adelante, el pelotón tendrá que superar el otro ascenso de primera en El Descanso y uno de segunda en Sanclemente.

El recorrido no da tregua, pues también se suman un puerto de tercera categoría en Anserma y varios Sprint Especiales antes de la llegada. La etapa finalizará en Pereira, sobre la avenida 30 de Agosto, tras un día que mezcla ascensos, descensos y oportunidades para distintos perfiles de ciclistas.

Diego Camargo, del Team Medellín, parte como líder de la clasificación general con 39 segundos de ventaja sobre Wilson Peña, del Sistecrédito. La montaña será juez en esta etapa, que puede marcar diferencias importantes antes de la recta final del Clásico RCN 2025.