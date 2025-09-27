Clásico RCN EN VIVO - etapa 8 HOY sábado 27 de septiembre

La octava etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025 se disputará este sábado 27 de septiembre entre Pereira y Buga, sobre un trazado de 135,9 kilómetros. A diferencia de la jornada anterior, el recorrido será completamente llano, lo que abre la posibilidad para que los velocistas tengan su gran oportunidad.

La fracción partirá en el Parque Olaya de Pereira y, tras un arranque rápido, pasará por puntos clave como Cartago, Obando y La Uribe. En el trayecto habrá varias emociones intermedias, incluyendo una meta volante en Cartago y dos más en Andalucía y Bugalagrande.

Aunque no hay puertos de montaña puntuables en esta jornada, sí aparecen sprints especiales que seguramente animarán la fuga del día. Los equipos con intereses en la clasificación general buscarán resguardar a sus líderes, mientras que los corredores potentes intentarán acomodar la carrera para una definición masiva.

El final será en el Parque Santa Bárbara de Buga, donde todo apunta a un embalaje espectacular. Allí, los velocistas tendrán que medir fuerzas y demostrar su potencia en una llegada que podría ser clave para el desenlace del Clásico, más allá de que el liderato sigue en manos de Diego Camargo.