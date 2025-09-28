Clásico RCN Sistecrédito 2025: así quedó la clasificación general tras última etapa

Este domingo 28 de septiembre se vivió la última etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025 por los departamentos de Colombia. Después de la jornada del sábado que pasó por Pereira y terminó en Buga, el Valle del Cauca terminó por coronar al ganador.

Y es que, el cierre del Clásico RCN Sistecrédito tuvo su parada final en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, con una contrarreloj característica para definir al ganador, que por finalmente fue Diego Camargo, tras haber ganado la etapa reina, lo que le permitió asumir el liderato.

Para terminar el Clásico RCN, el ganador salió a partir de una prueba contra el tiempo. Una contrarreloj definitiva con un perfil exigente con un comienzo llano hasta la subida hasta el reconocido monumento de Cali, el Cristo Rey. Pese a ser solo 12,6 kilómetros, fue una jornada compleja con más de siete kilómetros de ascenso.

Durante el recorrido, Camargo sufrió un pinchazo en la bicicleta y tuvo que defenderse a capa y espada. El pedalista del Team Medellín se acabó llevando el título con una diferencia de 10 segundos sobre Wilson Peña (Sistecrédito). El subcampeón ganó la última etapa con 25:29, pero no le alcanzó para quedarse con el título.

Finalmente, el tercer lugar del podio fue para Javier Jamaica del NU Colombia. El ciclista bogotano acabó el duelo de titanes con una diferencia de 04.28. La montaña y los ascensos en las diferentes etapas terminaron marcando las diferencias para definir al campeón.

ASÍ QUEDÓ LA CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA ÚLTIMA ETAPA DEL CLÁSICO RCN SISTECRÉDITO 2025

1. Diego Camargo (Team Medellín), 31:21:18

2. Wilson Peña (Sistecrédito), a 10"

3. Javier Jamaica (Nu Colombia), 4'28"

4. Yeison Reyes (Orgullo Paisa), a 4'53"

5. Estiven García (Sistecrédito) a 6'34"