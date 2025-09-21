Clásico RCN Sistecrédito 2025: clasificación general tras la etapa 2

La segunda jornada del Clásico RCN Sistecrédito 2025 se disputó este domingo 21 de septiembre sobre el trazado entre Frontino y Medellín, una fracción corta pero explosiva en terreno de media montaña.

Puede leer: Egan Bernal saldría del Ineos y ficharía por un equipo 'top' para 2026

La victoria quedó en manos de Alejandro 'El Pony' Osorio, del equipo Orgullo Paisa, quien remató con fuerza en los últimos metros para imponerse con un tiempo de 1:40:02 luego de capturar al fugado Yonatan Castro (Team Medellín.

La etapa tuvo su punto de inflexión en el ascenso de primera categoría, donde los escaladores comenzaron a marcar diferencias y a perfilarse como protagonistas del título. Allí, Yonatan Castro lanzó un ataque sólido que lo mantuvo en fuga hasta los últimos kilómetros, pero fue capturado a unos metros del final por Osorio, que lo superó en el sprint.

En ese orden de ideas, Castro se quedó con el segundo puesto y su compañero Wilmar Paredes completó el podio del día y de paso integran el 'top 3' de la clasificación general.