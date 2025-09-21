Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 13:05
Clásico RCN Sistecrédito 2025: clasificación general tras la etapa 2
La jornada de este domingo se corrió entre Santa Fe de Antioquia y el Cerro El Volador en Medellín.
La segunda jornada del Clásico RCN Sistecrédito 2025 se disputó este domingo 21 de septiembre sobre el trazado entre Frontino y Medellín, una fracción corta pero explosiva en terreno de media montaña.
Puede leer: Egan Bernal saldría del Ineos y ficharía por un equipo 'top' para 2026
La victoria quedó en manos de Alejandro 'El Pony' Osorio, del equipo Orgullo Paisa, quien remató con fuerza en los últimos metros para imponerse con un tiempo de 1:40:02 luego de capturar al fugado Yonatan Castro (Team Medellín.
La etapa tuvo su punto de inflexión en el ascenso de primera categoría, donde los escaladores comenzaron a marcar diferencias y a perfilarse como protagonistas del título. Allí, Yonatan Castro lanzó un ataque sólido que lo mantuvo en fuga hasta los últimos kilómetros, pero fue capturado a unos metros del final por Osorio, que lo superó en el sprint.
En ese orden de ideas, Castro se quedó con el segundo puesto y su compañero Wilmar Paredes completó el podio del día y de paso integran el 'top 3' de la clasificación general.
Y es que la clasificación general tuvo movimientos con el paso de la segunda jornada, pues Osorio desbancó a Paredes del liderato gracias a las bonificaciones, y ahora luce la camiseta amarilla del Clásico RCN.
Además, El Pony Osorio también lidera la clasificación de la montaña, aunque deberá entregar ese maillot al segundo mejor corredor en esa tabla para la etapa de este lunes.
Le puede interesar: Movistar confirmó su próxima carrera y va con dos colombianos
Clasificación general del Clásico RCN Sistecrédito - etapa 2
1. Alejandro Osorio (Orgullo Paisa), 4:54:13
2. Wilmar Paredes (Team Medellín) a 6"
3. Yonatan Castro (Team Medellín) a 12"
4. Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) a 23"
5. Rodrigo Contreras (NU Colombia) a 23"
El lunes continuará la acción con la tercera etapa, que unirá a El Santuario (Antioquia) con Puerto Salgar (Cundinamarca) en 182,3 kilómetros. El recorrido incluye los ascensos al Alto Jaime Mira y a Monteloro, donde los escaladores volverán a medir fuerzas, además de varios sprints que darán protagonismo a los velocistas.
Fuente
Antena 2