Clásico RCN Sistecrédito 2025: clasificación general tras la etapa 3

Nueva jornada del Clásico RCN Sistecrédito 2025, una de las competencias más importantes en suelo colombiano que combina a varios equipos locales e internacionales. Una competencia corta en la cual será importante empezar a sacar diferencias desde las primeras etapas.

Vea también: Tulio Gómez quiere cambiar el FPC: polémica propuesta tras problema con América

En esta fracción, hubo un terreno más elevado en El Santuario, Antioquia en busca de ir descendiendo progresivamente hasta Puerto Salgar, Cundinamarca. Una etapa en la que los velocistas dieron el golpe en un recorrido de 182,3 kilómetros. Durante la carrera, pasaron por Doradal y Puerto Triunfo antes de llegar a la línea de meta.

ESPERE MÁS INFORMACIÓN...

Clasificación general del Clásico RCN Sistecrédito - etapa 3

1. Alejandro Osorio (Orgullo Paisa), 4:54:13

2. Wilmar Paredes (Team Medellín) a 6"

3. Yonatan Castro (Team Medellín) a 12"

4. Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) a 23"

5. Rodrigo Contreras (NU Colombia) a 23"

ESPERE MÁS INFORMACIÓN...