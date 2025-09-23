Clásico RCN Sistecrédito 2025: clasificación general tras la etapa 4

La cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, se llevó a cabo el martes 23 de septiembre y fue considerada como una de las más exigentes de la competencia hasta ahora, no solo por el extenso recorrido de 142,1 kilómetros que inició en La Dorada (Caldas) y concluyó en Facatativá (Cundinamarca), sino porque esta carrera tenía un complicado perfil de alta montaña.

Alejandro “Pony” Osorio (Orgullo Paisa) entró a esta etapa como líder de la clasificación general, luego de resistir en momentos complicados en la etapa anterior. Sin embargo, José Misael Urián no solo se quedó con el triunfo de la cuarta etapa, sino que gracias a la gran ventaja que sacó sobre sus rivales se logró quedar también con la cima de la clasificación general.

Clasificación general del Clásico RCN Sistecrédito - etapa 4

Esta cuarta etapa, con montaña como principal protagonistas, fue clave para perfilar quiénes verdaderamente tendrán opción de pelear por el título en los días finales, ya que la general estaba ajustada y los favoritos tendrían que responder en los momentos más duros del recorrido.

El ganador de la respectiva etapa fue José Misael Urián del Team Sistecrédico con un tiempo de 4:25:26 y quienes no le pudieron mantener el ritmo y a pesar de ser considerandos como grandes protagonistas son el 'Pony' Osorio y Paredes. El joven de 22 años de Sistecrédito ahora lidera la clasificación general con un tiempo de 13:25:31.