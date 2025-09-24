Clásico RCN Sistecrédito 2025: clasificación general tras la etapa 5

Sigue avanzando una nueva edición del Clásico RCN 2025 y llegó la etapa 5 de la competencia, la cual se encargó de ofrecer un espectáculo vibrante que se encargó de dejar claro por qué esta carrera sigue siendo una de las más importantes del calendario ciclístico colombiano tras la exigencia, extensos recorridos e inesperados cambios en la clasificación general gracias al gran nivel de los ciclistas.

El recorrido contó con un tramo de 196 kilómetros, disputado entre montañas y tramos de media dificultad desde Funza hasta Ibagué, fue escenario de ataques constantes, cambios en la clasificación y la consolidación de nombres como el de José Misael Urián, el cual logró mantener la cima de la clasificación general con un tiempo de 17:55:13 y que busca escribir su historia en esta edición del certamen.

Clasificación general del Clásico RCN Sistecrédito - etapa 5

La jornada comenzó con un ritmo intenso desde los primeros kilómetros, pero con un panorama favorecedor en cuanto a la exigencia física, ya que habría un largo descenso hasta Girardot.

Los equipos con aspiraciones en la general no tardaron en mostrar sus cartas, conscientes de que cada segundo cuenta en una competencia que suele definirse por detalles mínimos. Desde el inicio se conformó una fuga numerosa con corredores de diferentes escuadras, pero quienes pudieron mantener un ritmo favorable hasta el último momento fueron Mateo García, Johan Rubio, Daniel Arroyave y Fredy Ávila, quienes llegaron en las primeras casillas, pero eso no impidió que Urián, del Team Sistecrédito, siguiera manteniendo la ventaja en la clasificación general con una ventaja de 9 segundos sobre Sebastián Castaño.