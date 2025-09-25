Clásico RCN Sistecrédito 2025: clasificación general tras la etapa 6

En la tarde finalizó la sexta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, la cual arrojó algunas modificaciones en la clasificación general, pues se corrió entre Venadillo, Tolima y Manizales, y algunos la rotularon como la 'etapa reina'. La victoria fue para Diego Camargo (Team Medellín), quien es nuevo líder de la general.

La jornada, de 168,1 kilómetros, que incluyó tres metas volantes y cuatro exigentes puertos de montaña, entre ellos el temible Alto del Sifón, fuera de categoría, que seleccionó al grupo de favoritos en la clasificación general.

Antes, los corredores enfrentaron el puerto de primera en Murillo y el de segunda en el Mirador del Ruiz, además de un tercer ascenso en Rafael Antonio Niño, en los kilómetros finales.

La llegada fue en el sector del Cable, en Manizales, tras un descenso técnico desde las alturas del Ruiz, lo que ofreció un cierre emocionante para una de las etapas más duras del certamen.