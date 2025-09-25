Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 15:33
Clásico RCN Sistecrédito 2025: clasificación general tras la etapa 6
La jornada de este jueves transcurrió entre Venadillo (Tolima) y Manizales (Caldas).
En la tarde finalizó la sexta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, la cual arrojó algunas modificaciones en la clasificación general, pues se corrió entre Venadillo, Tolima y Manizales, y algunos la rotularon como la 'etapa reina'. La victoria fue para Diego Camargo (Team Medellín), quien es nuevo líder de la general.
Puede leer: "Quiero ganar un Mundial": Johan Rubio, ganador de la etapa 5 del Clásico RCN
La jornada, de 168,1 kilómetros, que incluyó tres metas volantes y cuatro exigentes puertos de montaña, entre ellos el temible Alto del Sifón, fuera de categoría, que seleccionó al grupo de favoritos en la clasificación general.
Antes, los corredores enfrentaron el puerto de primera en Murillo y el de segunda en el Mirador del Ruiz, además de un tercer ascenso en Rafael Antonio Niño, en los kilómetros finales.
La llegada fue en el sector del Cable, en Manizales, tras un descenso técnico desde las alturas del Ruiz, lo que ofreció un cierre emocionante para una de las etapas más duras del certamen.
Así las cosas, se presentaron algunas modificaciones en la clasificación general del Clásico RCN Sistecrédito 2025, que está lejos de estar definido, pues por delante quedan etapas con puertos de montaña y una cronoescalada que será decisiva.
Clasificación general del Clásico RCN 2025 - Etapa 6
1. Diego Camargo (Team Medellín),
Le puede interesar: Confirman la carrera que excluirá al Israel Premier-Tech en 2026
Recorrido de la séptima etapa del Clásico RCN 2025
La séptima etapa del Clásico RCN 2025 se disputará este viernes 26 de septiembre con un recorrido de 201,6 kilómetros entre Villa María y Pereira. Será una jornada larga y exigente de montaña; el gran reto del día estará en el ascenso a Riosucio, un puerto fuera de categoría que marcará las primeras grandes diferencias.
Fuente
Antena 2