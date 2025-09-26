Clásico RCN Sistecrédito 2025: clasificación general tras la etapa 7

Llegó finalmente la séptima etapa del Clásico RCN 2025, una jornada clave dentro de la competencia y que se encargó de marcar diferencias notables en la clasificación general en una carrera que contó con un total de 201,6 kilómetros entre Villamaría (Caldas) y Pereira (Risaralda).

Esta etapa contaba con un perfil exigente que alternó subidas de montaña, tramos de descenso y terreno ondulado desde el puto de partida en Villamaría. Los pedalistas debieron enfrentarse a tres premios de montaña, dos de primera categoría (Riosucio y El Descanso) y uno de segunda categoría (El Hático), que terminaron quebrando al lote para terminar definiendo a los ciclistas que se encargarían de robarse el protagonismo como ganador de la etapa a Sebastián Castaño con un tiempo de, y a Diego Camargo como líder de la general.

Clasificación general del Clásico RCN Sistecrédito - etapa 5

La etapa llega apenas un día después de la decisiva jornada reina, en la cual Diego Camargo del Team Medellín logró sacar ventaja con un ataque en el Alto del Sifón, y asumió el liderato. Camargo parte como favorito para defender la camiseta amarilla, aunque la cercanía de sus perseguidores, especialmente Wilson Peña, y el desgaste acumulado terminaron propiciando cambios de mando.

Los ascensos a Riosucio y El Descanso fueron determinantes para modelar el lote de favoritos, ya que sirvieron para que escaladores puros descontaran tiempo significativo. Esta etapa fue una auténtica prueba de resistencia total en la que se terminaron definiendo varios movimientos importantes protagonizados por Sebastián Castaño, ganador de la séptima carrera y a Diego Camargo, quienes dominaron en la carrera y se afianzaron en la general.