Sáb, 27/09/2025 - 12:20
Clásico RCN Sistecrédito 2025: clasificación general tras la etapa 8
Se disputó la penúltima fracción del Clásico RCN Sistecrédito.
Este sábado 27 de septiembre se corrió la penúltima etapa del Clásico RCN 2025 Sistecrédito en una vibrante definición de cara a la crono del domingo que coronará al ganador de la carrera que recorre los departamentos de Colombia.
Una jornada de trámite de 136 kilómetros con un perfil tranquilo en donde la velocidad de los ciclistas fue lo que determinó todo en un recorrido llano que partió desde Pereira y terminó en Buga, Valle del Cauca pasando por Pereira, Cerritos, Cartago, Obando, La Victoria, Zarzal, Bugalagrande, Andalucía, Tuluá y Buga.
Tras la victoria de Sebastián Castaño en la séptima etapa, una jornada de montaña y de ascensos constantes que dieron de qué hablar, Diego Camargo se adueñó de la clasificación general después de ganar la etapa reina del jueves 25 de septiembre.
Nueva victoria para el Team Medellín en la etapa 8
Pues bien, en la etapa de este sábado que se definió con un´sprint' final ideal para los velocistas, el corredor del Team Medellín, Wilmar Paredes, se impuso con autoridad sobre Diego Hoyos para llevarse su tercera victoria en este carrera.
Por su parte, los corredores que pelean la clasificación general no perdieron tiempo con respecto al ganador de la etapa y cruzaron la meta con el mismo tiempo, así que no se presentaron grandes cambios en ese escalafón, dejando todo para definirse en la cronoescalada de este domingo.
Clasificación general del Clásico RCN Sistecrédito - etapa 8
1. Diego Camargo (Team Medellín), 28:12:59
2. Wilson Peña (Sistecrédito), a 39"
3. Javier Jamaica (Nu Colombia), a 4'43"
4. Yeison Reyes (Orgullo Paisa), a 5'16"
5. Estiven García (Sistecrédito) a 6'54"
