Clásico RCN 2025
Clásico RCN 2025
Colprensa
Clásico RCN
Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 17:32

Clásico RCN Sistecrédito 2025: hora y canal para VER EN VIVO todas las etapas

El Clásico RCN 2025 se disputará desde el 20 hasta el 28 de septiembre.

Todo está listo para que este sábado 20 de septiembre comience una nueva edición del Clásico RCN Sistecrédito, que en esta oportunidad tendrá como punto de partida el departamento de Antioquia en el municipio de Apartadó y meta el próximo 28 de septiembre en el Cristo Rey de Cali.

La prueba ciclística más importante del país contará con la participación de las figuras más destacadas del pelotón nacional. Rodrigo Contreras (NU Colombia), actual campeón de la Vuelta a Colombia parte como favorito, y tendrá como gran rival a Diego Camargo (Team Medellín), que se quedó con el subcampeonato.

 

Hora y canal para VER EN VIVO todas las etapas del Clásico RCN 2025 Sistecrédito

Todas las etapas del Clásico RCN Sistecrédito 2025 tendrán transmisión EN VIVO por Antena 2 y su canal de YouTube con narración y comentarios de Héctor Urrego y Héctor Palau.

El 'Duelo de Titanes' también contará con la señal EN VIVO de Deportes RCN y el señal principal del canal RCN desde las 11:00  de la mañana con Mario Sabato.

Etapa 1 

20 Septiembre

Apartado- Turbo - Apartado – Mutatá -           148,3    kms
Hora de Salida: 8:45
Hora de Llegada Aprox: 12:30 pm
 

 

EN VIVO etapa 1 del Clásico RCN

Etapa 2

21Septiembre

Santa Fe - Medellín (Cerro el Volador) :                58,6    kms
Hora de Salida: 10:30 am
Hora de Llegada Aprox: 12:25

EN VIVO etapa 2 del Clásico RCN

Etapa 3

22 Septiembre

El Santuario - Puerto Triunfo – Puerto Salgar           182,3 kms
Hora de Salida: 8:00
Hora de Llegada Aproximadamente: 12:15

EN VIVO etapa 3 del Clásico RCN

Etapa 4

23 Septiembre

La Dorada - Honda - Guaduas - Villeta – Faca    142.1 kms
Hora de Salida: 8:15
Hora de Llegada Aprox: 12:20 pm

EN VIVO etapa 4 del Clásico RCN

Etapa 5

24 Septiembre

Funza – Mosquera - La Mesa - Anapoima- Apulo – Tocaima – Girardot – Espinal – Chicoral – Picaleña – Ibagué 196 Kms
Hora de Salida: 8:00 am
Hora de Llegada Aprox: 12:40

Etapa 6

25 Septiembre

Venadillo – Lérida - Armero- Líbano - Murillo - Alto el Sifón - Manizales          168.1 kms
Hora de Salida: 9:30
Hora de Llegada Aprox: 3:15 pm

Etapa 7

26 Septiembre

Villa María – Manizales – Supia - Riosucio – Anserma – Viterbo - La Virginia -Pereira          201.6 kms
Hora de Salida: 7:45
Hora de Llegada Aprox: 12:40

Etapa 8

27 Septiembre


Pereira- Cartago- Obando- La Victoria Zarzal- La Uribe- Bugalagrande- Andalucía- Tuluá - Buga  135,9 Kms
Hora de Salida: 9:00
Hora de Llegada Aprox: 12:15

Etapa 9

28 Septiembre


Cali (Unidad deportiva Alberto Galindo) Cali (Cristo Rey)     12.6 kms
Hora de Salida: 8:30
Hora de Llegada Aprox: 12:00 Meridiano
  
Total Kilómetros: 1354.5

