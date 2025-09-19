Clásico RCN Sistecrédito 2025: hora y canal para VER EN VIVO todas las etapas

Todo está listo para que este sábado 20 de septiembre comience una nueva edición del Clásico RCN Sistecrédito, que en esta oportunidad tendrá como punto de partida el departamento de Antioquia en el municipio de Apartadó y meta el próximo 28 de septiembre en el Cristo Rey de Cali.

La prueba ciclística más importante del país contará con la participación de las figuras más destacadas del pelotón nacional. Rodrigo Contreras (NU Colombia), actual campeón de la Vuelta a Colombia parte como favorito, y tendrá como gran rival a Diego Camargo (Team Medellín), que se quedó con el subcampeonato.