Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 17:32
Clásico RCN Sistecrédito 2025: hora y canal para VER EN VIVO todas las etapas
El Clásico RCN 2025 se disputará desde el 20 hasta el 28 de septiembre.
Todo está listo para que este sábado 20 de septiembre comience una nueva edición del Clásico RCN Sistecrédito, que en esta oportunidad tendrá como punto de partida el departamento de Antioquia en el municipio de Apartadó y meta el próximo 28 de septiembre en el Cristo Rey de Cali.
La prueba ciclística más importante del país contará con la participación de las figuras más destacadas del pelotón nacional. Rodrigo Contreras (NU Colombia), actual campeón de la Vuelta a Colombia parte como favorito, y tendrá como gran rival a Diego Camargo (Team Medellín), que se quedó con el subcampeonato.
Hora y canal para VER EN VIVO todas las etapas del Clásico RCN 2025 Sistecrédito
Todas las etapas del Clásico RCN Sistecrédito 2025 tendrán transmisión EN VIVO por Antena 2 y su canal de YouTube con narración y comentarios de Héctor Urrego y Héctor Palau.
El 'Duelo de Titanes' también contará con la señal EN VIVO de Deportes RCN y el señal principal del canal RCN desde las 11:00 de la mañana con Mario Sabato.
Etapa 1
20 Septiembre
Apartado- Turbo - Apartado – Mutatá - 148,3 kms
Hora de Salida: 8:45
Hora de Llegada Aprox: 12:30 pm
EN VIVO etapa 1 del Clásico RCN
Etapa 2
21Septiembre
Santa Fe - Medellín (Cerro el Volador) : 58,6 kms
Hora de Salida: 10:30 am
Hora de Llegada Aprox: 12:25
EN VIVO etapa 2 del Clásico RCN
Etapa 3
22 Septiembre
El Santuario - Puerto Triunfo – Puerto Salgar 182,3 kms
Hora de Salida: 8:00
Hora de Llegada Aproximadamente: 12:15
EN VIVO etapa 3 del Clásico RCN
Etapa 4
23 Septiembre
La Dorada - Honda - Guaduas - Villeta – Faca 142.1 kms
Hora de Salida: 8:15
Hora de Llegada Aprox: 12:20 pm
EN VIVO etapa 4 del Clásico RCN
Etapa 5
24 Septiembre
Funza – Mosquera - La Mesa - Anapoima- Apulo – Tocaima – Girardot – Espinal – Chicoral – Picaleña – Ibagué 196 Kms
Hora de Salida: 8:00 am
Hora de Llegada Aprox: 12:40
Etapa 6
25 Septiembre
Venadillo – Lérida - Armero- Líbano - Murillo - Alto el Sifón - Manizales 168.1 kms
Hora de Salida: 9:30
Hora de Llegada Aprox: 3:15 pm
Etapa 7
26 Septiembre
Villa María – Manizales – Supia - Riosucio – Anserma – Viterbo - La Virginia -Pereira 201.6 kms
Hora de Salida: 7:45
Hora de Llegada Aprox: 12:40
Etapa 8
27 Septiembre
Pereira- Cartago- Obando- La Victoria Zarzal- La Uribe- Bugalagrande- Andalucía- Tuluá - Buga 135,9 Kms
Hora de Salida: 9:00
Hora de Llegada Aprox: 12:15
Etapa 9
28 Septiembre
Cali (Unidad deportiva Alberto Galindo) Cali (Cristo Rey) 12.6 kms
Hora de Salida: 8:30
Hora de Llegada Aprox: 12:00 Meridiano
Total Kilómetros: 1354.5
Fuente
Antena 2