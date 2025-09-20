Actualizado:
Clásico RCN Sistecrédito 2025: recorrido de la etapa 2 este domingo 21 de septiembre
La jornada de este domingo 21 de septiembre sufrió un recorte, el cual fue informado con anterioridad.
Este domingo 21 de septiembre se efectuará la segunda etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, que en esta edición tiene un recorrido realmente interesante y que reúne a los mejores ciclistas del país, como ya es acostumbrado.
El trazado, que tuvo que ser recortado, será de 56,1 kilómetros entre Frontino (Antioquia) y Medellín, en una etapa de media montaña que empezará a mostrar quiénes son los candidatos reales para quedarse con el título.
Recorrido de la etapa 2 del Clásico RCN 2025
El pelotón partirá en Frontino sobre las 9:00 de la mañana y en San Jerónimo sobre los 13,3 kilómetros se efectuará la única meta volante del día, situada en un leve ascenso que no es categorizable.
Sobre los 19,9 kilómetros, en el Estadero El Mono los 'embaladores' disputarán el único sprint especial del día, para luego iniciar el ascenso hacia la línea de meta.
Solo habrá un un puerto de montaña y este será de primera categoría a los 34,7 kilómetros, donde se espera que se confirmen los corredores que disputarán la victoria.
Ya en la parte alta del Cerro El Volador se situará la línea de meta de la segunda jornada del Clásico RCN Sistecrédito, y se espera que haya cambio de líder debido a que seguramente será un 'escalador' quien se haga con la victoria.
Se estima que varios corredores se guardarán para las etapas venideras, en las que habrá una dosis de montaña interesante y el último día se correrá la contrarreloj individual que definirá al campeón del Clásico RCN.
