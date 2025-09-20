Clásico RCN Sistecrédito 2025: recorrido de la etapa 2 este domingo 21 de septiembre

Este domingo 21 de septiembre se efectuará la segunda etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, que en esta edición tiene un recorrido realmente interesante y que reúne a los mejores ciclistas del país, como ya es acostumbrado.

El trazado, que tuvo que ser recortado, será de 56,1 kilómetros entre Frontino (Antioquia) y Medellín, en una etapa de media montaña que empezará a mostrar quiénes son los candidatos reales para quedarse con el título.

Recorrido de la etapa 2 del Clásico RCN 2025

El pelotón partirá en Frontino sobre las 9:00 de la mañana y en San Jerónimo sobre los 13,3 kilómetros se efectuará la única meta volante del día, situada en un leve ascenso que no es categorizable.

Sobre los 19,9 kilómetros, en el Estadero El Mono los 'embaladores' disputarán el único sprint especial del día, para luego iniciar el ascenso hacia la línea de meta.