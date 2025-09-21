Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 10:50
Clásico RCN Sistecrédito 2025: recorrido de la etapa 3 este lunes 22 de septiembre
La jornada se efectuará entre El Santuario (Antioquia) y Puerto Salgar (Cundinamarca).
Se disputa la tercera etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, que inició en Antioquia, y este lunes pasará por un nuevo departamento, pues llega a Cundinamarca. Nuevamente los 'embaladores' serán protagonistas, ya que habrá terreno llano sobre el final.
La tercera fracción será este lunes 21 de septiembre entre El Santuario (Antioquia) y Puerto Salgar (Cundinamarca), dos municipios separados por 182,3 kilómetros. El punto más alto será de 2.135 metros sobre el nivel del mar (Alto Bonito), y el final de la carrera tendrá una altura de 385 m.s.n.m.
La carrera iniciará sobre las 8:30 p. m. en el parque principal de El Santuario, habrá tres puertos de montaña, y las tradicionales tres metas volantes y tres sprints especiales.
Puertos de montaña de la etapa 3 del Clásico RCN
El primer ascenso del día será el de Alto Bonito, de tercera categoría a los 4,30 kilómetros; el segundo será el de Alto Jaime Mira a los 50, 8 km, de segunda categoría; y último será de segunda categoría a los 79,5 km en Monteloro, también de segunda.
Los sprints especiales serán el de Mirador de Cocormá (21,3 km), El Descanso (27,7 km) y PR 11 (6005) sobre los 112,2 kilómetros.
Las tres metas volantes de este lunes serán sobre los 60,2 km, los 100,6 y los 122,1, en Los Arangones, Los Colores y el Ingreso Puerto Triunfo, respectivamente.
Se espera buen tiempo durante el recorrido de la tercera etapa de un Clásico RCN que cumple su edición 65.
