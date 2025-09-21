Clásico RCN Sistecrédito 2025: recorrido de la etapa 3 este lunes 22 de septiembre

Se disputa la tercera etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, que inició en Antioquia, y este lunes pasará por un nuevo departamento, pues llega a Cundinamarca. Nuevamente los 'embaladores' serán protagonistas, ya que habrá terreno llano sobre el final.

La tercera fracción será este lunes 21 de septiembre entre El Santuario (Antioquia) y Puerto Salgar (Cundinamarca), dos municipios separados por 182,3 kilómetros. El punto más alto será de 2.135 metros sobre el nivel del mar (Alto Bonito), y el final de la carrera tendrá una altura de 385 m.s.n.m.

La carrera iniciará sobre las 8:30 p. m. en el parque principal de El Santuario, habrá tres puertos de montaña, y las tradicionales tres metas volantes y tres sprints especiales.