Clásico RCN Social MSF 2025: 40 años de acción humanitaria en Colombia

El Clásico RCN Social 2025 contará con un aliado muy especial: Médicos Sin Fronteras (MSF), organización que conmemora 40 años de labor humanitaria en Colombia, brindando atención médica y apoyo humanitario en las regiones más afectadas por el conflicto armado, los desastres naturales y el olvido institucional.

Inicia la edición 65 del Clásico RCN y junto con ello MSF se une como aliado social para visibilizar su labor humanitaria, llevando servicios de salud y esperanza a miles de personas en las regiones más aisladas del país.