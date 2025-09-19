Clásico RCN Social MSF 2025: 40 años de acción humanitaria en Colombia
Clásico RCN Social MSF 2025: 40 años de acción humanitaria en Colombia
El Clásico RCN Social 2025 contará con un aliado muy especial: Médicos Sin Fronteras (MSF), organización que conmemora 40 años de labor humanitaria en Colombia, brindando atención médica y apoyo humanitario en las regiones más afectadas por el conflicto armado, los desastres naturales y el olvido institucional.
Inicia la edición 65 del Clásico RCN y junto con ello MSF se une como aliado social para visibilizar su labor humanitaria, llevando servicios de salud y esperanza a miles de personas en las regiones más aisladas del país.
Desde hace 40 años, MSF ha trabajado en Colombia en lugares como Catatumbo, Chocó, Nariño, Caquetá, Cundinamarca, Arauca, entre otros departamentos. La organización ha buscado cerrar brechas en el acceso a la salud en comunidades desplazadas o en situación de confinamiento. Su misión es clara: estar donde otros no llegan, ofreciendo ayuda humanitaria imparcial, neutral y gratuita.
Durante el recorrido de las etapas del Clásico RCN Social 2025, conoceremos más sobre la historia de MSF en Colombia, el impacto de su presencia en comunidades vulnerables y cómo su labor médica trasciende, salvando vidas y acompañando a quienes más lo necesitan.
El Clásico RCN Social 2025 será un escenario para resaltar que el deporte y la solidaridad comparten valores comunes: disciplina, esfuerzo colectivo, constancia y compromiso por transformar realidades.