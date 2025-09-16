Clásico RCN Social Sistecrédito 2025: transformación en el deporte e inclusión financiera

Este año, Sistecrédito es el aliado estratégico que acompañará la edición número 65 del evento, demostrando que detrás de una marca puede existir un propósito social capaz de cambiar vidas.

Desde 2019, Sistecrédito lidera el Team Sistecrédito, un semillero de talentos que ha formado ciclistas y seres humanos íntegros, brindándoles acompañamiento deportivo, psicológico y educativo. Deportistas como Wilson Peña, Samara Bedoya y José Manuel Posada son el reflejo de que cuando se cree en la juventud, los resultados llegan dentro y fuera de la pista.

En el transcurso de las etapas de esta edición del Clásico RCN Social, conoceremos sus historias de vida, la importancia del deporte en su día a día, así como, el apoyo que han recibido de Sistecrédito para triunfar en el mundo deportivo.

El Clásico RCN Social SIstecrédito visitará diferentes regiones del país para visibilizar que la compañía impulsa la inclusión financiera en Colombia, permitiendo que más de 3 millones de personas accedan a créditos de consumo en más de 65.000 comercios físicos y virtuales del país. Su visión es clara: decir Sí donde otros dicen No, abriendo puertas y generando una verdadera inclusión financiera.

Este año Sistecrédito acompañará el Clásico RCN Social para visibilizar el poder transformador del deporte y la verdadera inclusión financiera. No se pierda estas historias durante las 9 etapas del duelo de titanes.