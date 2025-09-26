El Clásico RCN Social 2025 pedalea con fuerza en la etapa 7 con Sistecrédito y Médicos Sin Fronteras

En la línea de meta, el triunfo fue para Sebastián Castaño del Team Sistecrédito, quien se quedó con el primer lugar. El segundo puesto fue para Rodrigo Contreras de NU Colombia y el tercero para Daniel Hoyos del equipo 100 Huevos – ALC, completando así un podio que refleja la fuerza y el talento del ciclismo colombiano.

En este escenario de esfuerzo y superación, Sistecrédito recuerda que la inclusión financiera también es un camino hacia el progreso. Hoy, más de 3 millones de colombianos acceden a crédito para comprar y pagar a cuotas en más de 65 mil puntos físicos y virtuales, gracias al compromiso de la marca con abrir oportunidades y acompañar las metas de sus clientes. En la jornada de hoy, Hernán Roa, vicepresidente Comercial de Sistecrédito, resaltó la cobertura y el acceso a la inclusión financiera que han brindado a millones de colombianos, reafirmando que la misión de la compañía trasciende más allá del deporte.