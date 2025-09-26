El Clásico RCN Social 2025 pedalea con fuerza en la etapa 7 con Sistecrédito y Médicos Sin Fronteras
El Clásico RCN Social 2025 sigue su marcha hacia Buga en la etapa 8.
La séptima etapa del Clásico RCN Social 2025 cubrió 201.6 kilómetros entre Villa María y la ciudad de Pereira. Fue una jornada exigente en la que la estrategia y la resistencia marcaron el pulso del pelotón, manteniendo viva la emoción de la competencia y el espíritu colectivo que caracteriza al Clásico.
En la línea de meta, el triunfo fue para Sebastián Castaño del Team Sistecrédito, quien se quedó con el primer lugar. El segundo puesto fue para Rodrigo Contreras de NU Colombia y el tercero para Daniel Hoyos del equipo 100 Huevos – ALC, completando así un podio que refleja la fuerza y el talento del ciclismo colombiano.
En este escenario de esfuerzo y superación, Sistecrédito recuerda que la inclusión financiera también es un camino hacia el progreso. Hoy, más de 3 millones de colombianos acceden a crédito para comprar y pagar a cuotas en más de 65 mil puntos físicos y virtuales, gracias al compromiso de la marca con abrir oportunidades y acompañar las metas de sus clientes. En la jornada de hoy, Hernán Roa, vicepresidente Comercial de Sistecrédito, resaltó la cobertura y el acceso a la inclusión financiera que han brindado a millones de colombianos, reafirmando que la misión de la compañía trasciende más allá del deporte.
La inclusión también es la bandera de Médicos Sin Fronteras (MSF), que en departamentos como Chocó y Nariño trabajó junto a comunidades indígenas y afrodescendientes. Sus equipos integran la medicina tradicional con la atención médica moderna, respetando la diversidad cultural y garantizando el acceso a salud en regiones históricamente excluidas. Tanto en la carretera como en la vida, la inclusión es la llave que abre caminos.
El Clásico RCN Social 2025 sigue su marcha hacia Buga en la etapa 8: una nueva meta, un nuevo “Sí” por el apoyo firme y la esperanza.