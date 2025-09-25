El Clásico RCN Social 2025 sigue pedaleando con victorias deportivas y sociales
Diego Camargo ganó la etapa reina del Clásico RCN 2025.
La sexta etapa del Clásico RCN Social 2025 llevó al pelotón desde Venadillo hasta Manizales. Fue una de las jornadas más exigentes de la competencia, marcada por la montaña, la resistencia y la necesidad de mantener la concentración y la disciplina en cada kilómetro recorrido. El triunfo fue para Diego Camargo (Team Medellín – EPM), seguido por Wilson Peña (Team Sistecrédito) en la segunda posición y Javier Jamaica (NU Colombia) en el tercer lugar, completando un podio de gran nivel.
Durante la jornada, tuvimos la oportunidad de conversar con Pablo Vélez, director técnico del Team Sistecrédito, quien destacó el papel del equipo en la formación de nuevos talentos y exaltó el caso de Kevin Castillo, campeón del Clásico RCN 2024, como un verdadero ejemplo de éxito no solo en la pista, sino también en la vida. Su historia refleja cómo la disciplina, el acompañamiento y las oportunidades correctas pueden transformar el futuro de los jóvenes.
Así como los ciclistas demostraron que la disciplina es clave para conquistar las etapas más duras, Sistecrédito acompaña a millones de colombianos con la misma convicción: las metas se alcanzan con constancia, esfuerzo y un “Sí” que llega en el momento justo.
La rapidez también resulta decisiva fuera de la carretera. En Colombia, Médicos Sin Fronteras (MSF) despliega clínicas móviles y equipos de emergencia que llegan a comunidades aisladas en momentos críticos. En regiones como Arauca, Chocó y Nariño, su capacidad de respuesta ha permitido salvar vidas mediante atención médica inmediata a heridos de conflicto, mujeres embarazadas y personas en riesgo. Constancia y rapidez, tanto en el ciclismo como en la ayuda humanitaria, marcan la diferencia entre quedarse atrás o llegar a tiempo.
El Clásico RCN Social 2025 continúa su camino y se alista para la séptima etapa rumbo a Pereira, con Sistecrédito y MSF pedaleando juntos por los colombianos