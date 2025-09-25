El Clásico RCN Social 2025 sigue pedaleando con victorias deportivas y sociales

Durante la jornada, tuvimos la oportunidad de conversar con Pablo Vélez, director técnico del Team Sistecrédito, quien destacó el papel del equipo en la formación de nuevos talentos y exaltó el caso de Kevin Castillo, campeón del Clásico RCN 2024, como un verdadero ejemplo de éxito no solo en la pista, sino también en la vida. Su historia refleja cómo la disciplina, el acompañamiento y las oportunidades correctas pueden transformar el futuro de los jóvenes.

Así como los ciclistas demostraron que la disciplina es clave para conquistar las etapas más duras, Sistecrédito acompaña a millones de colombianos con la misma convicción: las metas se alcanzan con constancia, esfuerzo y un “Sí” que llega en el momento justo.