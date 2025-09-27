El Clásico RCN Social Sistécredito 2025 llegó a Buga y anunció el proyecto Encontrémonos en el Valle

El Clásico RCN Social 2025 afrontó su penúltima jornada con un recorrido de 135 kilómetros entre Pereira y el Parque Santa Bárbara Los Leones en Buga, Valle del Cauca. Fue una fracción de media montaña exigente y estratégica, que dejó como vencedor a Wilmar Paredes del Team Medellín – EPM, seguido por Alejandro Osorio del Orgullo Paisa – IND y Juan Diego Hoyos del Team Sistecrédito, quien se subió al podio reafirmando la constancia y el talento de su equipo.

Cada pedalazo fue un recordatorio de que detrás de la competencia hay historias de esfuerzo y superación que inspiran. Sistecrédito lo entiende bien: así como acompaña a sus ciclistas, también respalda a millones de colombianos, convencido de que un “sí” dado a tiempo puede abrir caminos y transformar vidas.

Esa misma inspiración se refleja en la labor de Médicos Sin Fronteras (MSF), que desde hace 40 años en Colombia llega hasta comunidades rurales y apartadas donde el acceso a la salud puede tomar días de camino. Solo en 2024, sus equipos en Chocó alcanzaron más de 130 comunidades indígenas y afro, ofreciendo consultas médicas, salud materna y acompañamiento psicológico. Con clínicas móviles y brigadas, MSF demuestra que, incluso en los terrenos más duros, siempre se puede llegar con ayuda.

De igual manera, el Clásico RCN Social, en su llegada al Valle del Cauca, anunció el gran proyecto Encontrémonos en las Regiones en su versión Encontrémonos en el Valle, una invitación abierta para que las comunidades no se pierdan esta iniciativa de los medios RCN que busca acercar contenidos, experiencias y diálogo a los territorios vallecaucanos.

El Clásico RCN Social ya está listo para su gran final en Cali, con Sistecrédito y MSF pedaleando juntos hacia una meta que va más allá del deporte: inspirar, acompañar y transformar vidas