Esfuerzo, inclusión y ayuda humanitaria marcaron la etapa 3 del Clásico RCN Social 2025

En el marco de la conmemoración de sus 40 años en Colombia, también se destacó la labor de Médicos Sin Fronteras (MSF), organización que ha brindado atención médica a miles de personas migrantes y comunidades vulnerables, especialmente en zonas fronterizas y rutas de tránsito como Arauca, Norte de Santander y Nariño. Consultas de salud primaria, atención a mujeres embarazadas y apoyo en salud mental han sido pilares de un trabajo humanitario que, al igual que en el ciclismo, requiere compromiso, constancia y un profundo sentido de solidaridad.

Con cada kilómetro recorrido, el Clásico RCN Social 2025 y sus aliados reafirman que toda meta comienza con un “Sí”. No se pierda ningún detalle de la competencia y siga el minuto a minuto de la mano de nuestros aliados.

Clásico RCN Social Sistecrédito, lo hacemos posible.