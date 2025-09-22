Cargando contenido

Clásico Social RCN 2025
Franyeli (venezolana, 4 años) recibe atención médica en la clínica móvil de MSF en Puerto Alegre. Según cifras oficiales, de los más de 47.100 migrantes con vocación de permanencia que hay en Arauca capital, unos 14.600 son menores de edad (un 31%).
Foto: MSF
Clásico social
Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 16:21

Esfuerzo, inclusión y ayuda humanitaria marcaron la etapa 3 del Clásico RCN Social 2025

La etapa 3 del Clásico RCN Sistecrédito 2025 fue ganada por Wilmar Paredes.

Durante la tercera etapa del Clásico RCN Social 2025, los ciclistas recorrieron 182 kilómetros entre El Santuario y el Parque Principal El Brazero en Puerto Salgar, Cundinamarca. Fue una jornada marcada por la constancia, el esfuerzo y la resistencia donde la exigencia del recorrido reflejó el verdadero espíritu del ciclismo. Wilmar Paredes, del Team Medellín – EPM, se llevó nuevamente la victoria, seguido por Alejandro Osorio y Jhonatan Restrepo del Team Orgullo Paisa.
 

Así como los corredores enfrentan largas horas de competencia, Sistecrédito acompaña día a día a millones de colombianos y colombianas en el camino hacia sus metas, demostrando que la disciplina y la confianza son determinantes para avanzar. Porque un “Sí” dado a tiempo puede marcar la diferencia entre quedarse en el intento o llegar a la meta.

En el marco de la conmemoración de sus 40 años en Colombia, también se destacó la labor de Médicos Sin Fronteras (MSF), organización que ha brindado atención médica a miles de personas migrantes y comunidades vulnerables, especialmente en zonas fronterizas y rutas de tránsito como Arauca, Norte de Santander y Nariño. Consultas de salud primaria, atención a mujeres embarazadas y apoyo en salud mental han sido pilares de un trabajo humanitario que, al igual que en el ciclismo, requiere compromiso, constancia y un profundo sentido de solidaridad.

Con cada kilómetro recorrido, el Clásico RCN Social 2025 y sus aliados reafirman que toda meta comienza con un “Sí”. No se pierda ningún detalle de la competencia y siga el minuto a minuto de la mano de nuestros aliados.
Clásico RCN Social Sistecrédito, lo hacemos posible.

