Esfuerzo, inclusión y ayuda humanitaria marcaron la etapa 3 del Clásico RCN Social 2025
La etapa 3 del Clásico RCN Sistecrédito 2025 fue ganada por Wilmar Paredes.
Durante la tercera etapa del Clásico RCN Social 2025, los ciclistas recorrieron 182 kilómetros entre El Santuario y el Parque Principal El Brazero en Puerto Salgar, Cundinamarca. Fue una jornada marcada por la constancia, el esfuerzo y la resistencia donde la exigencia del recorrido reflejó el verdadero espíritu del ciclismo. Wilmar Paredes, del Team Medellín – EPM, se llevó nuevamente la victoria, seguido por Alejandro Osorio y Jhonatan Restrepo del Team Orgullo Paisa.
Así como los corredores enfrentan largas horas de competencia, Sistecrédito acompaña día a día a millones de colombianos y colombianas en el camino hacia sus metas, demostrando que la disciplina y la confianza son determinantes para avanzar. Porque un “Sí” dado a tiempo puede marcar la diferencia entre quedarse en el intento o llegar a la meta.
En el marco de la conmemoración de sus 40 años en Colombia, también se destacó la labor de Médicos Sin Fronteras (MSF), organización que ha brindado atención médica a miles de personas migrantes y comunidades vulnerables, especialmente en zonas fronterizas y rutas de tránsito como Arauca, Norte de Santander y Nariño. Consultas de salud primaria, atención a mujeres embarazadas y apoyo en salud mental han sido pilares de un trabajo humanitario que, al igual que en el ciclismo, requiere compromiso, constancia y un profundo sentido de solidaridad.
Con cada kilómetro recorrido, el Clásico RCN Social 2025 y sus aliados reafirman que toda meta comienza con un “Sí”. No se pierda ningún detalle de la competencia y siga el minuto a minuto de la mano de nuestros aliados.
