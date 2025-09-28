Final del Clásico RCN Social: ciclismo, inclusión financiera y ayuda humanitaria

El Clásico RCN 2025 llegó a su final este domingo 28 de septiembre con una exigente contrarreloj individual de 18 kilómetros en Cali, desde el Monumento a Cristo Rey hasta la meta en la capital vallecaucana.

Una jornada vibrante que definió el podio definitivo de esta edición: Diego Camargo del Team Medellín se consagró campeón, seguido por Wilson Peña del Team Sistecrédito en el segundo lugar y Javier Camargo de Nu Colombia, quien completó el podio con un destacado tercer puesto.

Lea también: Diego Camargo se rindió a su familia y equipo tras ganar el Clásico RCN 2025