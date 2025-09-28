Final del Clásico RCN Social: ciclismo, inclusión financiera y ayuda humanitaria
Esta competencia ciclística incluye labores beneficiosas en varios aspectos.
El Clásico RCN 2025 llegó a su final este domingo 28 de septiembre con una exigente contrarreloj individual de 18 kilómetros en Cali, desde el Monumento a Cristo Rey hasta la meta en la capital vallecaucana.
Una jornada vibrante que definió el podio definitivo de esta edición: Diego Camargo del Team Medellín se consagró campeón, seguido por Wilson Peña del Team Sistecrédito en el segundo lugar y Javier Camargo de Nu Colombia, quien completó el podio con un destacado tercer puesto.
Lea también: Diego Camargo se rindió a su familia y equipo tras ganar el Clásico RCN 2025
Labores inclusivas en el Clásico RCN
El cierre del Clásico RCN Social 2025 recordó que cada meta alcanzada es fruto del esfuerzo, la constancia y el trabajo colectivo. Para Sistecrédito, no existe una línea de llegada: la compañía seguirá impulsando la inclusión financiera y apoyando al deporte colombiano, convencida de que un “sí” a tiempo abre caminos y transforma vidas.
En diálogo con Álvaro Villegas Londoño, presidente de Sistecrédito, reafirmó que no hay línea de meta cuando se trata de inclusión financiera, destacando el compromiso de la entidad con el deporte y con las comunidades más vulnerables.
La salud como una de las principales bases para el deporte
Ese mismo espíritu inspiró la participación de Médicos Sin Fronteras (MSF), que conmemoró 40 años de presencia en Colombia reafirmando su compromiso con la salud y la dignidad de miles de personas. Desde los años 80 hasta hoy, sus equipos han estado en el corazón de las crisis más complejas del país, llevando atención médica, salud mental y esperanza a comunidades en riesgo. Al igual que en el ciclismo, su labor no termina en una meta: continúa día tras día, recorriendo los caminos más difíciles para estar donde más se les necesita.
Así concluyó el Clásico RCN Social 2025, un evento que demostró que el verdadero triunfo no está solo en la carretera, sino también en la capacidad de inspirar, acompañar y transformar vidas. Con Sistecrédito y MSF como aliados, la ruta hacia el futuro sigue abierta.