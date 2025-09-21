Juventud y bienestar: así se vivió la etapa 2 del Clásico RCN Social en Medellín
La etapa 2 del Clásico RCN 2025 Sistecrédito fue ganada por Alejandro Osorio.
La segunda etapa del Clásico RCN 2025 llevó a los ciclistas a recorrer 56,1 kilómetros por el departamento de Antioquia, desde Santa Fe hasta la meta en el Cerro El Volador, en Medellín. La jornada tuvo como gran vencedor a Alejandro Osorio, del equipo Orgullo Paisa-IND, seguido por Yonatan Castro y Wilmar Paredes del Team Medellín-EPM, quienes completaron el podio.
En el marco del Clásico RCN Social, esta etapa fue un ejemplo de resistencia y estrategia, valores que también inspiran a los aliados de la carrera. Sistecrédito, por ejemplo, acompaña procesos de largo plazo: más del 76 % de sus clientes son jóvenes y muchos accedieron allí a su primer crédito. Así como el Team Sistecrédito impulsa a ciclistas que sueñan con ser profesionales, la compañía también respalda a colombianos que buscan construir su futuro financiero.
De igual forma, Médicos Sin Fronteras, en la conmemoración de sus 40 años en Colombia, compartió un mensaje sobre su labor apoyando crisis humanitarias durante los últimos 40 años en Colombia. Por ejemplo, la organización ha estado presente en Antioquia y otros departamentos cercanos, acompañando a víctimas de desplazamiento y violencia con programas de salud física y mental. Solo en 2023, brindó miles de consultas psicológicas en Chocó, recordando que la resistencia no es solo física, también es emocional.
El Clásico RCN Social continúa pedaleando y mañana llegará a Puerto Salgar, en la tercera etapa: una nueva oportunidad para decirle “sí” a los retos más grandes.