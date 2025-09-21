Juventud y bienestar: así se vivió la etapa 2 del Clásico RCN Social en Medellín

De igual forma, Médicos Sin Fronteras, en la conmemoración de sus 40 años en Colombia, compartió un mensaje sobre su labor apoyando crisis humanitarias durante los últimos 40 años en Colombia. Por ejemplo, la organización ha estado presente en Antioquia y otros departamentos cercanos, acompañando a víctimas de desplazamiento y violencia con programas de salud física y mental. Solo en 2023, brindó miles de consultas psicológicas en Chocó, recordando que la resistencia no es solo física, también es emocional.

El Clásico RCN Social continúa pedaleando y mañana llegará a Puerto Salgar, en la tercera etapa: una nueva oportunidad para decirle “sí” a los retos más grandes.