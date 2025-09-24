Juventud y relevo generacional marcaron la etapa 5 del Clásico RCN Social 2025

De manera paralela, Médicos Sin Fronteras (MSF) también ha puesto su mirada en la juventud a lo largo de sus 40 años en Colombia. Sus programas de salud sexual y reproductiva han acompañado a miles de adolescentes en la prevención de embarazos no deseados, el acceso a anticonceptivos y la atención en salud mental. Un esfuerzo fundamental en regiones marcadas por el conflicto y la migración, donde los jóvenes enfrentan barreras profundas para acceder a información y servicios médicos.

El Clásico RCN Social 2025 continúa su recorrido y se alista para la etapa 6 rumbo a Manizales, una nueva oportunidad para seguir pedaleando por el deporte, la salud y el futuro de los colombianos.