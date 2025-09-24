Juventud y relevo generacional marcaron la etapa 5 del Clásico RCN Social 2025
Johan Steven Rubio (Equipo NU Colombia) ganó la etapa 5 del Clásico RCN.
La quinta jornada del Clásico RCN Social 2025 llevó al pelotón desde Facatativá hasta la Glorieta de las Piscinas en Ibagué, la capital musical de Colombia. Fueron 196 kilómetros intensos en los que la juventud y el relevo generacional se robaron el protagonismo, en una etapa donde los corredores dejaron cuerpo y alma sobre la carretera. El vencedor fue Johan Steven Rubio (Equipo NU Colombia), seguido por Brayan Sánchez (Team Medellín – EPM) y Mateo García (100 Huevos – ALC), quienes completaron un podio lleno de talento joven.
En este camino hacia el futuro, el Team Sistecrédito se ha convertido en un referente del ciclismo colombiano. Hoy, Gustavo Restrepo, jefe de prensa del equipo, destacó a lo largo de la etapa que es el único en Colombia en patrocinar todas las categorías, desde Prejuvenil hasta Élite, y reafirmó su compromiso con la formación de jóvenes como una apuesta por el futuro del país. Esta visión consolida a Sistecrédito no solo como un apoyo en la carretera, sino también como un impulsor de oportunidades para las nuevas generaciones.
De manera paralela, Médicos Sin Fronteras (MSF) también ha puesto su mirada en la juventud a lo largo de sus 40 años en Colombia. Sus programas de salud sexual y reproductiva han acompañado a miles de adolescentes en la prevención de embarazos no deseados, el acceso a anticonceptivos y la atención en salud mental. Un esfuerzo fundamental en regiones marcadas por el conflicto y la migración, donde los jóvenes enfrentan barreras profundas para acceder a información y servicios médicos.
El Clásico RCN Social 2025 continúa su recorrido y se alista para la etapa 6 rumbo a Manizales, una nueva oportunidad para seguir pedaleando por el deporte, la salud y el futuro de los colombianos.