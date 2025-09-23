La etapa 4 del Clásico RCN Social mostró que las metas se conquistan en equipo
José Misael Urián del Team Sistecrédito ganó la etapa 4 del Clásico RCN Sistecrédito 2025.
El Clásico RCN Social 2025 vivió su cuarta etapa con una vibrante llegada al Parque Principal de Facatativá. Fueron 142.1 kilómetros de exigencia y estrategia, donde el trabajo en equipo marcó el ritmo de la jornada y el Team Sistecrédito brilló con fuerza.
El protagonista del día fue José Misael Urián, del Team Sistecrédito, quien se llevó la victoria con un tiempo de 4 horas, 25 minutos y 26 segundos. El podio lo completaron Óscar Sevilla (Team Medellín – EPM), en la segunda posición, y Sebastián Castaño, también del Team Sistecrédito, confirmando que la unión y la constancia son la clave para conquistar la ruta.
El ciclismo recuerda que las grandes metas se alcanzan mejor trabajando en equipo. Ese mismo espíritu impulsa a Sistecrédito, que respalda a más de 3 millones de clientes en Colombia, ofreciendo acceso a crédito en más de 65 mil puntos físicos y virtuales. Un “Sí” oportuno puede abrir caminos y transformar realidades.
El valor de lo colectivo también inspira la labor de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Colombia. A lo largo de cuatro décadas, la organización ha capacitado a líderes comunitarios y promotores de salud en territorios rurales y apartados, quienes se convierten en el primer contacto médico para comunidades que, en ocasiones, están a varios días del hospital más cercano. Como en el ciclismo, es el trabajo conjunto lo que asegura que nadie se quede atrás.
Con cada kilómetro recorrido, el Clásico RCN Social 2025 avanza de la mano de aliados que hacen del trabajo en equipo su bandera: Sistecrédito y Médicos Sin Fronteras.