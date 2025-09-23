La etapa 4 del Clásico RCN Social mostró que las metas se conquistan en equipo

El protagonista del día fue José Misael Urián, del Team Sistecrédito, quien se llevó la victoria con un tiempo de 4 horas, 25 minutos y 26 segundos. El podio lo completaron Óscar Sevilla (Team Medellín – EPM), en la segunda posición, y Sebastián Castaño, también del Team Sistecrédito, confirmando que la unión y la constancia son la clave para conquistar la ruta.

El ciclismo recuerda que las grandes metas se alcanzan mejor trabajando en equipo. Ese mismo espíritu impulsa a Sistecrédito, que respalda a más de 3 millones de clientes en Colombia, ofreciendo acceso a crédito en más de 65 mil puntos físicos y virtuales. Un “Sí” oportuno puede abrir caminos y transformar realidades.