Confirmados los 21 equipos que correrán el Clásico RCN Sistecrédito 2025

Un aspecto destacado del evento es la presencia internacional. Venezuela dirá presente con dos equipos que aspiran a ser protagonistas y complicar la hegemonía de las escuadras locales. Este factor añade un matiz especial al denominado “Duelo de Titanes”, reforzando el carácter internacional y competitivo de la carrera.

La organización también ha establecido que cada equipo debe contar con dos corredores sub-23, una medida que busca promover el desarrollo de jóvenes talentos y asegurar el relevo generacional del ciclismo colombiano. Con esta disposición, el Clásico RCN no solo será una vitrina para los consagrados, sino también una oportunidad invaluable para las nuevas promesas.

El recorrido será otro de los grandes atractivos. La prueba se abrirá el 20 de septiembre con una exigente etapa de 197.7 kilómetros entre Apartadó – Turbo – Apartadó – Carepa – Chigorodó – Mutatá y Dabeiba, una jornada que pondrá a prueba la resistencia desde el inicio.

La carrera concluirá el 28 de septiembre con una emocionante cronoescalada de 12.6 km entre Cali y el cerro de Cristo Rey, un final que promete ser decisivo en la definición del campeón.