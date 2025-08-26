Actualizado:
Confirmados los 21 equipos que correrán el Clásico RCN Sistecrédito 2025
El Clásico RCN 2025 tendrá su partida el próximo 20 de septiembre en suelo antioqueño.
El Clásico RCN Sistecrédito 2025 se perfila como una de las competencias más exigentes y emocionantes del calendario ciclístico nacional. La organización confirmó la participación de 21 equipos y un total de 191 ciclistas, quienes entre el 20 y el 28 de septiembre recorrerán las rutas más duras de Colombia en busca de la gloria.
La edición de este año promete un alto nivel de competitividad gracias a la combinación de escuadras tradicionales y dominadoras, junto a conjuntos emergentes que buscarán sorprender en cada etapa. Esta mezcla de experiencia y juventud garantiza un espectáculo vibrante en la lucha por las distintas clasificaciones, especialmente la General Individual, que siempre concentra la atención de los aficionados.
Un aspecto destacado del evento es la presencia internacional. Venezuela dirá presente con dos equipos que aspiran a ser protagonistas y complicar la hegemonía de las escuadras locales. Este factor añade un matiz especial al denominado “Duelo de Titanes”, reforzando el carácter internacional y competitivo de la carrera.
La organización también ha establecido que cada equipo debe contar con dos corredores sub-23, una medida que busca promover el desarrollo de jóvenes talentos y asegurar el relevo generacional del ciclismo colombiano. Con esta disposición, el Clásico RCN no solo será una vitrina para los consagrados, sino también una oportunidad invaluable para las nuevas promesas.
El recorrido será otro de los grandes atractivos. La prueba se abrirá el 20 de septiembre con una exigente etapa de 197.7 kilómetros entre Apartadó – Turbo – Apartadó – Carepa – Chigorodó – Mutatá y Dabeiba, una jornada que pondrá a prueba la resistencia desde el inicio.
La carrera concluirá el 28 de septiembre con una emocionante cronoescalada de 12.6 km entre Cali y el cerro de Cristo Rey, un final que promete ser decisivo en la definición del campeón.
Equipos que participarán en el Clásico RCN Sistecrédito 2025:
Nu Colombia
Team Medellín - EPM
GW Erco Shimano
Orgullo Paisa
100% Huevos – Alcaldía de Manizales
Avinal – Alcaldía Carmen de Viboral
Team Boyacá es para vivirla
Team Sistecrédito
EBSA – Empresa de Energía de Boyacá
Team Trululu Guacamaya – Venezuela
Funrv Team
Tolima es Pasión
Aguardiente Néctar Cundinamarca
Team Fundecom
Gobernación de Trujillo – Venezuela
CRIC - Consejo Regional Indígena Cauca
JB Ropa Deportiva – Arroz Zulia
Chía – Ciudad de la luna
Team Orígenes Coffe
Team Girardota
Fundación Team Bonelo
Con esta nómina de participantes, el Clásico RCN Sistecrédito reafirma su prestigio como la carrera más importante de América en el ámbito nacional. La diversidad de equipos, la presencia de figuras emergentes y consagradas, así como un recorrido exigente y variado, auguran una competencia inolvidable. Los aficionados ya marcan en su calendario las fechas del 20 al 28 de septiembre, cuando el país vivirá una verdadera fiesta del ciclismo.
