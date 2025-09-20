"Dedicarle esta victoria al equipo" Wilmar Paredes primer líder del Clásico RCN Sistecrédito

"Nunca había sido líder del clásico"

Tras la victoria en la primera etapa el ciclista colombiano se posicionó como el primer líder de esta edición del Clásico RCN, en zona mixta no ocultó su felicidad y dejó claro que más allá de su nombre esta fue una victoria de equipo.

Feliz, nunca había sido líder del clásico, siempre es un orgullo portar la camisa de líder Wílmar Paredes

Por otro lado, también aclaró que en esta etapa lo primordial era Camargo, tenerlo ahí hasta el final, pero cuando llegó el sprint todo el equipo lo lanzó y con contundencia pudo quedarse con la primera etapa del clásico RCN.