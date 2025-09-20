Actualizado:
"Dedicarle esta victoria al equipo" Wilmar Paredes primer líder del Clásico RCN Sistecrédito
Wilmar Paredes se alzó como el primer líder del Clásico RCN en esta nuevaedición.
Tras una vibrante etapa 1 del Clásico RCN Sistecrédito Wílmar Paredes se llevó la victoria con un sprint final bastante largo. Aparte de hacerse con la etapa el ciclista del Team Medellín también se puso la primera camiseta de líder de esta competencia.
"Nunca había sido líder del clásico"
Tras la victoria en la primera etapa el ciclista colombiano se posicionó como el primer líder de esta edición del Clásico RCN, en zona mixta no ocultó su felicidad y dejó claro que más allá de su nombre esta fue una victoria de equipo.
Feliz, nunca había sido líder del clásico, siempre es un orgullo portar la camisa de líder
Por otro lado, también aclaró que en esta etapa lo primordial era Camargo, tenerlo ahí hasta el final, pero cuando llegó el sprint todo el equipo lo lanzó y con contundencia pudo quedarse con la primera etapa del clásico RCN.
Así será la etapa 2
La segunda fracción del Clásico RCN 2025 se disputará entre Santa Fe de Antioquia y Medellín, con un recorrido de 58,6 kilómetros. Aunque no es la etapa más larga, sí promete ser una de las más emocionantes por el terreno quebrado y el final en el Cerro El Volador, un ascenso corto pero exigente que puede marcar diferencias importantes en la clasificación.
El trazado obligará a los corredores a mantener alta intensidad desde el inicio, pues el terreno invita a los ataques y a movimientos tácticos de los equipos. Con un cierre en alto, será una oportunidad perfecta para que los escaladores empiecen a mostrar sus cartas y los favoritos busquen ganar segundos clave en la general.
