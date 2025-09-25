Diego Camargo celebró el liderato del Clásico RCN y retó a Wilson Peña

Este jueves 25 de septiembre se presentó un auténtico 'batacazo' en el Clásico RCN Sistecrédito, pues Diego Camargo (Team Medellín) se adjudicó la victoria con un tiempo de 5:22:55 y se puso de líder en la clasificación general.

Luego de la victoria conseguida en Manizales, el pedalista del Team Medellín habló con Antena 2, y allí expuso que se siente "agradecido con Dios por la oportunidad que me da de ganar etapa y montarme como líder".

Además, el pedalista con pasado en Europa consideró que se trató de "una etapa bastante exigente", y argumentó las razones por las cuales se trató de una de las más difíciles de esta edición del Clásico.

"La temperatura al inicio fue bastante alta, luego hubo frío en la parte de arriba, y en la bajada el suelo estaba mojado así que era de mucho cuidado", comentó Camargo.