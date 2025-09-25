Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 17:50
Diego Camargo celebró el liderato del Clásico RCN y retó a Wilson Peña
La jornada de este jueves fue la 'etapa reina' del Clásico RCN Sistecrédito 2025.
Este jueves 25 de septiembre se presentó un auténtico 'batacazo' en el Clásico RCN Sistecrédito, pues Diego Camargo (Team Medellín) se adjudicó la victoria con un tiempo de 5:22:55 y se puso de líder en la clasificación general.
Luego de la victoria conseguida en Manizales, el pedalista del Team Medellín habló con Antena 2, y allí expuso que se siente "agradecido con Dios por la oportunidad que me da de ganar etapa y montarme como líder".
Además, el pedalista con pasado en Europa consideró que se trató de "una etapa bastante exigente", y argumentó las razones por las cuales se trató de una de las más difíciles de esta edición del Clásico.
"La temperatura al inicio fue bastante alta, luego hubo frío en la parte de arriba, y en la bajada el suelo estaba mojado así que era de mucho cuidado", comentó Camargo.
Teniendo presente que Camargo se cayó durante la etapa, comentó al término de la misma que "había que levantarnos porque teníamos tiempo de seguir, la meta nos estaba esperando", convencido de que iba a ganar en Manizales.
Además, el ciclista del Medellín dijo: "Sabía que Wilson Peña (Sistecrédito) venía cerca pero tenía el tiempo a mi favor", por lo que tomó el trazado con tranquilidad.
Ahora, pensando en lo que resta de recorrido en el Clásico RCN, Camargo manifestó: "Hay que esperar qué propone Wilson (Peña), ya que tenemos la carrera a nuestro favor".
"El que va perdiendo es él, por lo que es él quien tiene que proponer", dijo Camargo, retando -entiéndase de buena forma el término- a su colega. "Esperar a ver qué pasa", finalizó el corredor.
Fuente
Antena 2