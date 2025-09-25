Diego Camargo ganó la etapa reina del Clásico RCN Sistecrédito 2025

Diego Camargo, figura del Team Medellín EPM, ganó este jueves 25 de septiembre la etapa 6, considerada la jornada reina del Clásico RCN Sistecrédito 2025. Camargo se impuso después de lanzar un contundente ataque en el Alto del Sifón, el cual le permitió sacar ventaja sobre sus rivales y cruzar la meta en solitario.

La fracción contó con un recorrido de 168.1 kilómetros con inicio en Venadillo y tránsito por Lérida, Armero, Líbano el Alto del Sifón y meta en Manizales en el sector de El Cable.

El segundo lugar del día fue para Wilson Peña (Team Sistecrédito), quien acompañó a Camargo en el ascenso al Alto del Sifón, pero fue el pedalista del Team Medellín el que demostró mayor fortaleza para imponer un fuerte ritmo y quedarse con la victoria.

Peña cruzó la mea a 43''. La tercera casilla de la etapa fue para Javier Jamaica (Nu Colombia) a 4'40''.