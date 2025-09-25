Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 15:53
Diego Camargo ganó la etapa reina del Clásico RCN Sistecrédito 2025
La jornada de este jueves tuvo un recorrido de 168.1 kilómetros.
Diego Camargo, figura del Team Medellín EPM, ganó este jueves 25 de septiembre la etapa 6, considerada la jornada reina del Clásico RCN Sistecrédito 2025. Camargo se impuso después de lanzar un contundente ataque en el Alto del Sifón, el cual le permitió sacar ventaja sobre sus rivales y cruzar la meta en solitario.
La fracción contó con un recorrido de 168.1 kilómetros con inicio en Venadillo y tránsito por Lérida, Armero, Líbano el Alto del Sifón y meta en Manizales en el sector de El Cable.
El segundo lugar del día fue para Wilson Peña (Team Sistecrédito), quien acompañó a Camargo en el ascenso al Alto del Sifón, pero fue el pedalista del Team Medellín el que demostró mayor fortaleza para imponer un fuerte ritmo y quedarse con la victoria.
Peña cruzó la mea a 43''. La tercera casilla de la etapa fue para Javier Jamaica (Nu Colombia) a 4'40''.
Diego Camargo cambió la general
La clasificación general del Clásico RCN 2025 sufrió un radical cambio, ya que Diego Camargo se convirtió en el nuevo líder, mientras que en la segunda posición se ubica Wilson Peña.
El gran perjudicado del día fue Rodrigo Contreras (Nu Colombia), que sufrió en el ascenso al Alto del Sifón, ya que terminó la jornada 8'54'', por lo que se despide de la lucha por el título.
Top 10 etapa 6 del Clásico RCN
1. Diego Camargo (Team Medellín) 5H22'55''
2. Wilson Peña (Sistecrédito) a 44''
3. Javier Jamacia (Nu Colombia) a 4'41''
4. Yeison Reyes (Orgullo Paisa) a 5'07''
5. Óscar Fernández (Team Medellín) a 6'06''
6. Estiven García (Sistecrédito) a 6'29''
7. Didier Chaparro (Alcaldía de Manizales) a 6'43''
8. Rodrigo Contreras (Nu Colombia) a 8'54''
9. Juan Restrepo (EBSA) a 9'21''
10. Yesid Pira (Strongman) a 9'53''
Recorrido de la etapa 7 del Clásico RCN
La etapa 7 del Clásico RCN, que se disputará este viernes 26 de septiembre tendrá un recorrido de 201.6 kilómetros con inicio en Villa maría y meta en Pereira.
La fracción contará con tres permios de montaña, dos serán de primera categoría y uno de primera exigencia.
Fuente
Antena 2