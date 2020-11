Efusiva celebración: ganó la 2da etapa del Clásico RCN con una particular caída

Edison Muñoz ganó la segunda etapa del Clásico RCN Cerveza Andina. No obstante, su celebración no estuvo exenta de dramatismo, toda vez que en el momento de cruzar la meta sufrió una particular caída.

Día de mucho sacrificio para los corredores del pelotón principal. Aunque hubo varios ataques, finalmente se impuso el del Orgulo Paisa, sacando una pequeña luz de ventaja en los últimos 500 m de la jornada.

🚲 ¡Muñoz, ganador de la etapa! ¡Llegada accidentada pero puede más la emoción de ganar!#ClásicoRCNxWIN pic.twitter.com/KoI2Zzv3CF — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) November 30, 2020

En medio de la efusiva celebración por haber ganado la etapa, de alta montaña en los últimos compases, Muñoz perdió el control de su bicicleta y terminó cruzando la línea de meta con una zona de caída. Así y todo, se llevó la victoria y la satisfacción de cruzar primero en Villa Restrepo.