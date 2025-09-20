Actualizado:
Sáb, 20/09/2025 - 17:44
El Clásico RCN Social 2025 inició con Sistecrédito y Médicos Sin Fronteras
Wilmar Paredes ganó a etapa 1 del Clásico RCN 2025 Sistecrédito.
El Clásico RCN Social 2025 comenzó este sábado 20 de septiembre en Apartadó con llegada en el municipio de Mutatá, Antioquia, donde la estrategia colectiva definió a los primeros líderes de la competencia. Wilmar Paredes del Team Medellín, quedó líder de la carrera, seguido por Cristian Veléz de GW Erco Shimano y Alejandro Osorio del equipo Orgullo Paisa-IND.
Sistecrédito estuvo presente impulsando el arranque de una nueva edición llena de metas y oportunidades. La carrera por equipos puso a prueba la estrategia, la coordinación y el trabajo colectivo, valores que también hacen parte del ADN de Sistecrédito. Desde 2019, el Team Sistecrédito ha formado corredores y corredoras de todas las categorías, desde Prejuvenil hasta Élite, convirtiéndose en el único equipo en Colombia con ese respaldo integral.
Con más de 3 millones de clientes y presencia en más de 65 mil puntos físicos y virtuales, Sistecrédito sigue apostando por la inclusión financiera, dándole un “Sí” a quienes buscan avanzar hacia su meta.
Este año también se suma al Clásico RCN Social, Médicos Sin Fronteras (MSF), organización que cumple 40 años de trabajo en Colombia, llevando atención médica en emergencias, zonas de conflicto y comunidades vulnerables. Así como los ciclistas inician esta carrera en equipo, Médicos Sin Fronteras comenzó su misión en Colombia en 1985, demostrando que la salud y la solidaridad también son un esfuerzo colectivo.
Así comienza el Clásico RCN Social 2025, con el impulso de Sistecrédito y la conmemoración de los 40 años de labor humanitaria de Médicos Sin Fronteras para subir la cuesta de la montaña que llega en la segunda etapa hasta Medellín.
Porque cada meta, sobre la cicla o en la vida, comienza con un “Sí”. Sistecrédito, lo hacemos posible.
Fuente
Antena 2