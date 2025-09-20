El Clásico RCN Social 2025 inició con Sistecrédito y Médicos Sin Fronteras

El Clásico RCN Social 2025 comenzó este sábado 20 de septiembre en Apartadó con llegada en el municipio de Mutatá, Antioquia, donde la estrategia colectiva definió a los primeros líderes de la competencia. Wilmar Paredes del Team Medellín, quedó líder de la carrera, seguido por Cristian Veléz de GW Erco Shimano y Alejandro Osorio del equipo Orgullo Paisa-IND.

Sistecrédito estuvo presente impulsando el arranque de una nueva edición llena de metas y oportunidades. La carrera por equipos puso a prueba la estrategia, la coordinación y el trabajo colectivo, valores que también hacen parte del ADN de Sistecrédito. Desde 2019, el Team Sistecrédito ha formado corredores y corredoras de todas las categorías, desde Prejuvenil hasta Élite, convirtiéndose en el único equipo en Colombia con ese respaldo integral.