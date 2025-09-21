Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 15:27
El Pony Osorio, líder del Clásico RCN, se fijó su próximo objetivo
El ciclista de 27 años se adjudicó el liderato de la carrera tras la jornada de este domingo.
Alejandro ‘El Pony’ Osorio (Orgullo Paisa) fue el gran protagonista de la segunda etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, disputada este domingo 21 de septiembre entre Frontino y Medellín.
En una jornada de media montaña con un recorrido de 56,1 kilómetros, el ciclista antioqueño demostró su fortaleza en el ascenso final y se quedó con una victoria clave para sus aspiraciones en la clasificación general.
El momento determinante fue el exigente puerto de montaña de primera categoría, donde Osorio impuso su ritmo y logró conectar con Yonatan Castro (Team Medellín), quien lideraba en solitario tras una valiente escapada. En los metros finales, Osorio fue más fuerte y se impuso en el sprint para cruzar primero la línea de meta con un tiempo de 1:40:02.
Con este triunfo, 'El Pony' no solo subió al primer lugar del podio en Medellín, sino que también se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general, desbancando a Wilmar Paredes (Team Medellín), quien había ganado la etapa 1. El podio del día lo completaron Castro en segundo lugar y el propio Paredes en la tercera posición.
Osorio también lidera la clasificación de la montaña. La victoria le da un impulso importante de cara a las etapas más exigentes que se avecinan.
Declaraciones de Alejandro Osorio tras la victoria en la etapa 2 del Clásico RCN
En la zona mixta, el ciclista antioqueño habló sobre la importancia de ganar la segunda etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, y expuso que es "primera vez que soy líder en una 'grande' de Colombia".
Además, relacionó sus características con el perfil de la jornada de este domingo, pues apuntó: "Soy un corredor muy explosivo, me vienen muy bien este tipo de llegadas".
Además, Alejandro Osorio manifestó que "desde que supe del recorrido de la etapa, apunté a ganarla", en vista de que terminó en Medellín y tuvo un trazado que se ajustó a sus condiciones.
"Me gusta la etapa de mañana", dijo Alejandro Osorio, proponiéndose ganarla. La de este lunes 21 de septiembre será una jornada entre El Santuario (Antioquia) y Puerto Salgar (Cundinamarca), de 182,3 kilómetros.
