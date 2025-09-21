El Pony Osorio, líder del Clásico RCN, se fijó su próximo objetivo

Alejandro ‘El Pony’ Osorio (Orgullo Paisa) fue el gran protagonista de la segunda etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, disputada este domingo 21 de septiembre entre Frontino y Medellín.

En una jornada de media montaña con un recorrido de 56,1 kilómetros, el ciclista antioqueño demostró su fortaleza en el ascenso final y se quedó con una victoria clave para sus aspiraciones en la clasificación general.

El momento determinante fue el exigente puerto de montaña de primera categoría, donde Osorio impuso su ritmo y logró conectar con Yonatan Castro (Team Medellín), quien lideraba en solitario tras una valiente escapada. En los metros finales, Osorio fue más fuerte y se impuso en el sprint para cruzar primero la línea de meta con un tiempo de 1:40:02.

Con este triunfo, 'El Pony' no solo subió al primer lugar del podio en Medellín, sino que también se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general, desbancando a Wilmar Paredes (Team Medellín), quien había ganado la etapa 1. El podio del día lo completaron Castro en segundo lugar y el propio Paredes en la tercera posición.