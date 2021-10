El sueño de Dubán Bobadilla, ganador del mítico puerto de Letras en el Clásico RCN

Dubán Bobadilla coronó el puerto más difícil de esta edición del Clásico RCN en el mítico Letras, lugar donde solo los grandes escaladores brillan. Aunque la cuarta fracción del 'Duelo de Titanes' no tuvo el recorrido más largo desde Mariquita, este salió en Pereira y trajo consigo una gran dificultad en su terreno para los protagonistas.

El bogotano de 23 años le contó a Antena2.com lo que fue su gran preparación para disputar una fracción de tal calibre y ganar en el puerto que para muchos es el más alto de Colombia.

"Muchas horas de entrenamiento, mucho esfuerzo. Entrenar hasta casi el cansancio y decir: 'No quiero entrenar más'. Fue muy duro, muchas repeticiones, bastante intensidad, pero valió la pena todo eso", recordó Bobadilla.

"El apoyo de mi familia es incondicional, me han apoyado desde muy pequeño; se los agradezco en el alma por tanto sacrificio", agregó.

Pero quién es Dubán Bobadilla, él mismo pedalista habló sobre su trayectoria y lo que desea hacer en su futuro deportivo.

"Soy un ciclista muy joven que ha luchado muchos años, vengo de categorías prejuvenil y juvenil. Corrí con el equipo Fundación Esteban Chaves, también con la Liga del Tolima, Fuerzas Armadas, Colnago. El año pasado me había preparado tan bien, pero lastimosamente me enfermé de Covid-19, por eso este año decidí sacrificarme con todo, entrenar muy fuerte para ratificar que podía e intentar ganar", dijo el joven ciclista.

Respecto a los amuletos de buena suerte que carga siempre, el más especial es un rosario. "Lo llevo un rosario siempre; ese me lo dio mi madre y me encomiendo a Dios para que me dé las fuerzas suficientes", resaltó.

Por otro lado, sobre lo que quiere hacer en su carrera deportiva, él tiene el objetivo claro y sabe cuál sería su especialidad en la carretera. "Mi objetivo ahora es terminar este Clásico y esperar que un equipo me llame, poder representar mi país y demostrar todo el talento que tengo. En la montaña me siento muy bien", afirmó.

"No, clasicomano me gustaría más. Ganar etapas es sensacional", finalizó Bobadilla, otra de las grandes sorpresas que ha dado el Clásico RCN en su edición 2021.