Las emociones de Clásico RCN 2025 ya no darán espera y todo comenzará con la primera etapa que se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre con una carrera medianamente llana que le dará oportunidad de brillar a los sprinters.

Tras un gran evento de apertura con la presentación oficial de los equipos en Playa Dulce, municipio de Turbo (Antioquia), la motivación llega a su máximo punto para una carrera inicial que contará con un recorrido de 148.3 KMS.

Clásico RCN 2025: cómo VER EN VIVO HOY sábado 20 de septiembre

La etapa 1 del Clásico RCN 2025 se correrá este domingo 19 de septiembre a partir de las 8:00 (hora colombiana). La última jornada se podrá ver en Canal RCN y RCN App, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 8:45

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 10:45

Chile, Bolivia y Venezuela: 9:45

Estados Unidos: 7:45 (D.C. y Florida) - 8:00 (Chicago) - 6:00 (Los Ángeles)

México: 7:45

España: 15:45