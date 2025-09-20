Actualizado:
Sáb, 20/09/2025 - 07:47
En vivo: se corre la etapa 1 del Clásico RCN Sistecrédito
Inicia una nueva edición del Clásico RCN 2025 y así podrá ver en vivo la transmisión.
Las emociones de Clásico RCN 2025 ya no darán espera y todo comenzará con la primera etapa que se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre con una carrera medianamente llana que le dará oportunidad de brillar a los sprinters.
Tras un gran evento de apertura con la presentación oficial de los equipos en Playa Dulce, municipio de Turbo (Antioquia), la motivación llega a su máximo punto para una carrera inicial que contará con un recorrido de 148.3 KMS.
Clásico RCN 2025: cómo VER EN VIVO HOY sábado 20 de septiembre
La etapa 1 del Clásico RCN 2025 se correrá este domingo 19 de septiembre a partir de las 8:00 (hora colombiana). La última jornada se podrá ver en Canal RCN y RCN App, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 8:45
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 10:45
Chile, Bolivia y Venezuela: 9:45
Estados Unidos: 7:45 (D.C. y Florida) - 8:00 (Chicago) - 6:00 (Los Ángeles)
México: 7:45
España: 15:45
🚴♂️ ETAPA 1 EN VIVO | CLÁSICO RCN🔵
