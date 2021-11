Fabio Duarte, un histórico que vuelve a la cúspide al ganar el Clásico RCN 

Es bien sabido que al conseguir un objetivo este se disfruta más si se logra con esfuerzo, perseverancia y entrega. Estos factores fueron determinantes para que Fabio Duarte volviera a brillar en el ciclismo colombiano, y de qué manera: el corredor de Fusagasugá ganó su primer Clásico RCN, en una edición que será recordada por los grandes puertos de montaña que fueron escalados.

Un sueño cumplido para uno de los ciclistas más brillantes que tiene el deporte local. "Me gustaría ganar el Clásico RCN, sería el primero de muchos que he luchado", le decía Duarte a Antena2.com antes de la contrarreloj individual que definió al campeón. Se le veía ilusionado con poder hacer historia en las calles de Buenaventura.

El pedalista pudo sacar su experiencia a flote y logró pasar la página de los episodios negativos que vivió años atrás. Él mismo admitió que la ayuda del Team Medellín fue la clave.

"Le agradezco a mis compañeros que desde el inicio han confiado en mí. Yo creo que en toda mi vida había perdido un poco la confianza, pero en este equipo me siento bien, muy apoyado por todos", resaltó el campeón del 'Duelo de Titanes'.

"Cuando uno vive en una familia donde no está bien, pierde todo. Llegué a la familia del Team Medellín, recuperé mi confianza, he logrado buenos títulos con ellos. Todo esto nos llena de fuerzas para luchar por nuestros sueños", agregó.

Si hay un hombre que sabe qué es ganar, es él. El destino y hechos al margen del deporte lo alejaron un poco de la bicicleta, pero pudo volver a subirse y pedalear con todo para revalidar lo que hizo desde muy joven cuando en Varese, Italia, se coronó campeón sub 23 del Mundial de Ciclismo 2008.

"He logrado muchas cosas, estuve disputando etapas del Giro de Italia, Vueltas a España, el Mundial [sub23]... He ganado Tour de Pirineos, Vueltas a Colombia", recordó Duarte.

Hoy en el Medellín, aunque no disputa las grandes carreras del World Tour, se siente satisfecho por el apoyo constante que recibe de hombres como José Julián Velásquez, su director técnico. En el conjunto antioqueño ha podido, incluso, correr en el exterior como conjunto invitado.

"Regresé de Europa hace 5 años y en este equipo [Team Medellín] me han dado la oportunidad de correr en España, Estados Unidos. Acá me siento a gusto, he podido cumplir", destacó.

Para él, conseguir el Clásico RCN fue un reto muy grande que se propuso. A media que los días pasaron, las piernas a veces no respondían, el agotamiento era un factor común, pero siempre se mantuvo en la lucha en la clasificación general. Confiaba en poder conseguir la remontada en la contrarreloj.

"Fue difícil, de mucha montaña, momentos de lluvia, de arriesgar, pero siempre me sentí tranquilo por el entrenamiento, la labor que hice con Óscar [Sevilla], el cuerpo técnico, los masajistas, mecánicos, estuvieron siempre con nosotros, siempre sentí tranquilidad y mucho respaldo. Todo esto me llenó de confianza para ganar la etapa y dedicarle el triunfo a todos", le dijo a la prensa el nuevo dueño de la camiseta amarilla de líder.

"Lloro, me gusta hacerlo, pero solo. Me siento muy orgulloso de la familia en la que estoy, los patrocinadores, que hacen posibles nuestros sueños. Ojalá que podamos ganar más títulos para que el ciclismo colombiano siga creciendo", puntualizó.

Finalmente, Fabio Duarte se mostró satisfecho con el presente del ciclismo colombiano con figuras de la talla de Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Daniel Felipe Martínez y Egan Bernal.

"Son los referentes ahora que hay que seguir. Aunque vienen corredores que van a hacer la diferencia", concluyó dándole un buen augurio al pedal del país.