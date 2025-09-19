[Fotos] Cásico RCN Sistecrédito 2025: presentación de los equipos

Entre los equipos principales están: Team Medellín - EPM, Sistecrédito, Nu Colombia, Gobernación de Trujillo y Trululu Guacamaya de Venezuela.

Por otro lado, es importante resaltar que los corredores de los que se espera protagonismo son: Óscar Sevilla (Team Medellín), Rodrigo Contreras (Nu Colombia) y Edwin Becerra (Trululu Guacamaya).

La primera etapa será de 148,3 kilómetros con inicio en Apartadó y final en Mutatá.

La etapa arrancará a las 8:45 am y se espera que finalice sobre las 12:30 pm.