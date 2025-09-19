Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 19:23
[Fotos] Cásico RCN Sistecrédito 2025: presentación de los equipos
Arranca la edición 65 del Clásico RCN 2025.
En Apartadó (Antioquia) se hizo la presentación oficial de los equipos que estarán en el Clásico RCN Sistecrédito 2025, mismo que ya tiene todo listo para iniciar este sábado 20 de septiembre.
En total serán 18 equipos y 170 ciclistas los que harán parte de esta edición 65 de una de las carreras ciclísticas más importantes de Colombia.
Los mejores momentos de la presentación de equipos del Clásico RCN Sistecrédito 2025:
Entre los equipos principales están: Team Medellín - EPM, Sistecrédito, Nu Colombia, Gobernación de Trujillo y Trululu Guacamaya de Venezuela.
Por otro lado, es importante resaltar que los corredores de los que se espera protagonismo son: Óscar Sevilla (Team Medellín), Rodrigo Contreras (Nu Colombia) y Edwin Becerra (Trululu Guacamaya).
La primera etapa será de 148,3 kilómetros con inicio en Apartadó y final en Mutatá.
La etapa arrancará a las 8:45 am y se espera que finalice sobre las 12:30 pm.
