[Fotos] Johan Rubio da el golpe y gana la etapa 5 del Clásico RCN 2025 Sistecrédito
El corredor del NU Colombia ganó su primera etapa en una gran carrera.
Johan Rubio (NU Colombia) fue el ganador de la etapa 5 del Clásico RCN 2025 Sistecrédito que contó con un recorrido de casi 200 kilómetros entre Funza (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima).
El corredor de apenas 19 años tomó ventaja en casi dos kilómetros cerca a la meta y con una ventaja de casi 10'' obtuvo el primer puesto en la etapa.
En el podio aparecieron también Brayan Sánchez (Team Medellín) y Mateo García (100% Huevos).
Por su parte, es importante destacar que el líder de la clasificación general es José Urián, que fue el gran ganador de la jornada martes.
Clasificación general tras la etapa 5 del Clásico RCN Sistécredito:
1. José Urian (Team Sistecrédito) - 17h55'13''
2. Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) a 9''
3. Wilson Peña (Team Sistecrédito) a 16''
4. Rodrigo Contreras (NU Colombia) a 16''
5. Óscar Sevilla (Team Medellín) a 17''
Este jueves se correrá la etapa reina. Serán en total 168,1 kilómetros con inicio en Venadillo y final en Manizales. Serán en total cuatro premios de montaña: uno de primera, uno de segunda, uno de tercera y uno fuera de categoría.
