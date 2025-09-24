Cargando contenido

Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Camila Díaz - RCN Radio
Clásico RCN
Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 13:01

[Fotos] Johan Rubio da el golpe y gana la etapa 5 del Clásico RCN 2025 Sistecrédito

El corredor del NU Colombia ganó su primera etapa en una gran carrera.

Johan Rubio (NU Colombia) fue el ganador de la etapa 5 del Clásico RCN 2025 Sistecrédito que contó con un recorrido de casi 200 kilómetros entre Funza (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima).

El corredor de apenas 19 años tomó ventaja en casi dos kilómetros cerca a la meta y con una ventaja de casi 10'' obtuvo el primer puesto en la etapa.

Vea también: Clásico RCN Sistecrédito 2025: clasificación general tras la etapa 5

En el podio aparecieron también Brayan Sánchez (Team Medellín) y Mateo García (100% Huevos).

Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Camila Díaz - RCN Radio
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Camila Díaz - RCN Radio
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Camila Díaz - RCN Radio
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Camila Díaz - RCN Radio
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Camila Díaz - RCN Radio
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Camila Díaz - RCN Radio
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Camila Díaz - RCN Radio
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Camila Díaz - RCN Radio
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Camila Díaz - RCN Radio
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Camila Díaz - RCN Radio
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Camila Díaz - RCN Radio
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Camila Díaz - RCN Radio
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Clásico RCN 2025 Sistecrédito | Etapa 5
Camila Díaz - RCN Radio
Lea también
Image
Así quedó la clasificación general tras la etapa 4 del Clásico RCN 2025.

Clásico RCN Sistecrédito 2025: clasificación general tras la etapa 4

Ver más

Por su parte, es importante destacar que el líder de la clasificación general es José Urián, que fue el gran ganador de la jornada martes.

Clasificación general tras la etapa 5 del Clásico RCN Sistécredito:

1. José Urian (Team Sistecrédito) - 17h55'13''

2. Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) a 9''

3. Wilson Peña (Team Sistecrédito) a 16''

4. Rodrigo Contreras (NU Colombia) a 16''

5. Óscar Sevilla (Team Medellín) a 17''

Le puede interesar: "No creo haberle ganado a Sevilla": Urián, tras ganar la etapa 4 del Clásico RCN

Este jueves se correrá la etapa reina. Serán en total 168,1 kilómetros con inicio en Venadillo y final en Manizales. Serán en total cuatro premios de montaña: uno de primera, uno de segunda, uno de tercera y uno fuera de categoría.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Clásico RCN

Clásico RCN

Imagen

Clasificación general del Clásico RCN

Imagen

Presentación de equipos Clásico RCN

Cargando más contenidos

Fin del contenido