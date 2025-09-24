[Fotos] Johan Rubio da el golpe y gana la etapa 5 del Clásico RCN 2025 Sistecrédito

Johan Rubio (NU Colombia) fue el ganador de la etapa 5 del Clásico RCN 2025 Sistecrédito que contó con un recorrido de casi 200 kilómetros entre Funza (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima).

El corredor de apenas 19 años tomó ventaja en casi dos kilómetros cerca a la meta y con una ventaja de casi 10'' obtuvo el primer puesto en la etapa.

En el podio aparecieron también Brayan Sánchez (Team Medellín) y Mateo García (100% Huevos).