[FOTOS] José Urián apretó el acelerador; ganó etapa 4 y es nuevo líder

El Clásico RCN 2025 Sistecrédito no se detiene y este martes 23 de septiembre se disputó la cuarta fracción en busca de, poco a poco, ir definiendo al ganador de esta edición. Alejandro Osorio cerró la tercera jornada como líder de la clasificación general, pero por la exigencia de este nuevo recorrido, perdió segundos y le arrebataron la cima.

Y es que, esta cuarta fracción arrancó en La Dorada y finalizó en Facatativá con un recorrido de 142,1 kilómetros. El arranque fue en un terreno plano, antes de que la etapa cambiara a la alta montaña con un premio de montaña de primera categoría en el Alto La Mona, luego un nuevo ascenso al Alto del Trigo de segunda categoría y, finalmente, el Alto de la Tribuna, fuera de categoría.

Por la exigencia del recorrido hubo varios cambios dentro de la clasificación general, y, de hecho, Alejandro Osorio salió del liderato bajando varios escalones en el escalafón.

Ya en la carrera, los primeros kilómetros contaron con un primer sprint intermedio en Guarinocito. En ese orden de ideas, cuatro ciclistas se desprendieron del pelotón en busca de ganar los puntos de este punto ideal para los velocistas. Freddy Ávila del GW Erco Shimano iba en la cabeza para coronar el sprint, pero Hernán Gómez apretó el acelerador para tomar la ventaja en Honda, Tolima.

Poco a poco, la parte alta de la carrera se preparaban para el Alto La Mona, un trazado de más de 17 kilómetros en ascenso que terminó ganando Emanuel Ortiz (100% Huevos de Caldas). Además, se quedó con los puntos de bonificación, mientras que Yonathan Castro y Luis Guillermo Mora lo siguieron.

Emanuel Ortiz demostró ser el más rápido, al igual que el más preparado para los grandes ascensos. El ciclista del equipo 100% Huevos de Caldas logró coronar el Alto El Trigo sacando grandes diferencias frente a sus competidores. Sin embargo, paulatinamente se fue quedando atrás y lo sobrepasaron con una nueva fuga formada.

En la escalada por el último puerto de montaña, José Urián del Team Sistecrédito tomó el liderato de la carrera junto con Camilo Gómez y un veterano como Óscar Sevilla. A falta de 19 kilómetros para la línea de meta, Diego Camargo del Team Medellín atacó. Javier Jamaica del NU también apretó para seguir sus pasos.

Al final, tras los 19 kilómetros hubo un embalaje para definir la cuarta etapa. Despúés de más de cuatro horas pedaleando, el ganador fue José Misael Urián que dio el golpe, no solo en la fracción, sino que también se metió en la clasificación general.