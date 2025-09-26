Se disputó este viernes la etapa 7 del Clásico RCN 2025 Sistecrédito y el gran ganador de la jornada fue Sebastián Castaño (Team Sistecrédito), quien se disputó los últimos kilómetros con dos corredores de mucha experiencia.

El podio fue completado por Rodrigo Contreras (NU Colombia) y Daniel Hoyos (100% Huevos), quienes llegaron con el mismo tiempo.

Esta etapa terminó en Pereira y ahora el Clásico tomará rumbo al departamento del Valle.