[Fotos] Sebastián Castaño ganó la etapa 7 del Clásico RCN 2025 Sistecrédito
El corredor del Sistecrédito se quedó con la victoria en Pereira.
Se disputó este viernes la etapa 7 del Clásico RCN 2025 Sistecrédito y el gran ganador de la jornada fue Sebastián Castaño (Team Sistecrédito), quien se disputó los últimos kilómetros con dos corredores de mucha experiencia.
El podio fue completado por Rodrigo Contreras (NU Colombia) y Daniel Hoyos (100% Huevos), quienes llegaron con el mismo tiempo.
Esta etapa terminó en Pereira y ahora el Clásico tomará rumbo al departamento del Valle.
Clasificación general tras la etapa 7:
1. Diego Camargo (Team Medellín) a 28h12 '59''
2. Wilson Peña (Team Sistecrédito) a 39''
3. Javier Jamaica (NU Colombia) a 4'44''
4. Yeison Reyes (Orgullo Paisa) a 5'16''
5. Estiven García (Team Sistecrédito) a 6'30''
La etapa 8 de este sábado tiene un recorrido de 135,9 kilómetros con inicio en Pereira y final en Buga.
