[Fotos] Wilmar Paredes repitió la dosis y ganó la etapa 3 del Clásico RCN 2025 Sistecrédito

Se vivió una nueva jornada del Clásico RCN 2025 Sistecrédito y tras una etapa llana, el gran ganador fue Wilmar Paredes (Team Medellín), que aprovechó su velocidad, superó a sus rivales en el sprint y repitió etapa tras haber ganado también en el primer día de carrera.

En la segunda posición quedó Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) y el podio lo completo Jonathan Restrepo (Orgullo Paisa), lo que demuestra que hay un poder de este equipo antioqueño en las etapas llanas.

Es importante resaltar que a menos de un kilómetro de meta hubo una caída en el pelotón tras un reductor de velocidad que dejó afectados a muchos corredores.

Asimismo, después de la etapa, Paredes afirmó para el Canal RCN que los últimos kilómetros fueron difíciles tras varios contratiempos con algunos corredores que se cayeron o se pincharon.