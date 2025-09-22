Cargando contenido

Wilmar Paredes con el Team Medellín en el Clásico RCN 2025
Camila Díaz - RCN Radio
Lun, 22/09/2025 - 12:34

[Fotos] Wilmar Paredes repitió la dosis y ganó la etapa 3 del Clásico RCN 2025 Sistecrédito

Más de 180 kilómetros tuvo la jornada de este lunes.

Se vivió una nueva jornada del Clásico RCN 2025 Sistecrédito y tras una etapa llana, el gran ganador fue Wilmar Paredes (Team Medellín), que aprovechó su velocidad, superó a sus rivales en el sprint y repitió etapa tras haber ganado también en el primer día de carrera.

En la segunda posición quedó Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) y el podio lo completo Jonathan Restrepo (Orgullo Paisa), lo que demuestra que hay un poder de este equipo antioqueño en las etapas llanas.

Es importante resaltar que a menos de un kilómetro de meta hubo una caída en el pelotón tras un reductor de velocidad que dejó afectados a muchos corredores.

Asimismo, después de la etapa, Paredes afirmó para el Canal RCN que los últimos kilómetros fueron difíciles tras varios contratiempos con algunos corredores que se cayeron o se pincharon.

Clasificación general del Clásico RCN 2025 tras la etapa 3

1. Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) - 8h59'56''

2. Wilmar Paredes (Team Medellín) a 6''

3. Yonatan Castro (Team Medellín) a 12''

4. Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) a 23''

5. Wilson Peña (Team Sistecrédito) a 23''

Este martes se correrá la cuarta etapa con un recorrido total de 142,1 kilómetros. Iniciará en La Dorada y finalizará en Facatativá, pasando por el departamento de Cundinamarca.

