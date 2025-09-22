Actualizado:
[Fotos] Wilmar Paredes repitió la dosis y ganó la etapa 3 del Clásico RCN 2025 Sistecrédito
Más de 180 kilómetros tuvo la jornada de este lunes.
Se vivió una nueva jornada del Clásico RCN 2025 Sistecrédito y tras una etapa llana, el gran ganador fue Wilmar Paredes (Team Medellín), que aprovechó su velocidad, superó a sus rivales en el sprint y repitió etapa tras haber ganado también en el primer día de carrera.
En la segunda posición quedó Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) y el podio lo completo Jonathan Restrepo (Orgullo Paisa), lo que demuestra que hay un poder de este equipo antioqueño en las etapas llanas.
Es importante resaltar que a menos de un kilómetro de meta hubo una caída en el pelotón tras un reductor de velocidad que dejó afectados a muchos corredores.
Asimismo, después de la etapa, Paredes afirmó para el Canal RCN que los últimos kilómetros fueron difíciles tras varios contratiempos con algunos corredores que se cayeron o se pincharon.
Clasificación general del Clásico RCN 2025 tras la etapa 3
1. Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) - 8h59'56''
2. Wilmar Paredes (Team Medellín) a 6''
3. Yonatan Castro (Team Medellín) a 12''
4. Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) a 23''
5. Wilson Peña (Team Sistecrédito) a 23''
Este martes se correrá la cuarta etapa con un recorrido total de 142,1 kilómetros. Iniciará en La Dorada y finalizará en Facatativá, pasando por el departamento de Cundinamarca.
