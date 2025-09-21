[Galería] Alejandro Osorio se llevó la etapa 2 del Clásico RCN y es nuevo líder

Este domingo 21 de septiembre se corrió la segunda etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, con un recorrido exigente entre Frontino y Medellín. El pelotón partió en búsqueda de generar movimientos en la clasificación general, en una jornada de media montaña. Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) se llevó el triunfo.

El momento clave del día fue un puerto de montaña de primera categoría que empezó a seleccionar a los candidatos al título. Los escaladores toman protagonismo, mientras algunos favoritos se reservan para las etapas más duras que aún están por venir.

Fue una jornada en la que el bogotano Yonatan Castro (Team Medellín) se escapó y parecía que se llevaría la victoria, pero fue capturado por El Pony Osorio en pleno ascenso y perdió en el sprint final. El tiempo del ganador fue de 1:40:02.

En consecuencia, el podio quedó conformado por Osorio, Castro y Wilmar Paredes (Team Medellín), quien perdió el liderato que e había adjudicado un día atrás luego de su victoria en la primera etapa.