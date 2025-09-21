Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 12:51
[Galería] Alejandro Osorio se llevó la etapa 2 del Clásico RCN y es nuevo líder
La jornada de este domingo fue de apenas 58,6 kilómetros.
Este domingo 21 de septiembre se corrió la segunda etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, con un recorrido exigente entre Frontino y Medellín. El pelotón partió en búsqueda de generar movimientos en la clasificación general, en una jornada de media montaña. Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) se llevó el triunfo.
El momento clave del día fue un puerto de montaña de primera categoría que empezó a seleccionar a los candidatos al título. Los escaladores toman protagonismo, mientras algunos favoritos se reservan para las etapas más duras que aún están por venir.
Fue una jornada en la que el bogotano Yonatan Castro (Team Medellín) se escapó y parecía que se llevaría la victoria, pero fue capturado por El Pony Osorio en pleno ascenso y perdió en el sprint final. El tiempo del ganador fue de 1:40:02.
En consecuencia, el podio quedó conformado por Osorio, Castro y Wilmar Paredes (Team Medellín), quien perdió el liderato que e había adjudicado un día atrás luego de su victoria en la primera etapa.
Hay nuevo líder en el Clásico RCN 2025
Así las cosas, Alejandro Osorio se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general del Clásico RCN Sistecrédito 2025, pues con al bonificación superó a Wilmar Paredes y le arrebató la camiseta amarilla.
En consecuencia, Osorio lucirá el maillot de líder en la jornada de este lunes, recordando que también está en lo más alto de la clasificación de la montaña, pero cederá esta camiseta al segundo mejor ubicado.
Este lunes se corre la etapa 3 del Clásico RCN Sistecrédito
Este lunes 21 de septiembre se disputa la tercera etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, con un recorrido exigente de 182,3 kilómetros entre El Santuario (Antioquia) y Puerto Salgar (Cundinamarca).
El ascenso al Alto Jaime Mira y el de Monteloro serán clave para escaladores, mientras que los velocistas tendrán protagonismo en los sprints ubicados en el Mirador de Cocormá, El Descanso y el PR 11 (6005).
Fuente
Antena 2