Sáb, 20/09/2025 - 12:12
[Galería] Wilmar Paredes ganó la primera etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025
La primera jornada de la carrera ciclista se corrió en suelo antioqueño.
Se disputó este sábado 20 de septiembre la primera etapa del Clásico RCN Sistecrédito, que dio inicio en suelo antioqueño, más precisamente entre Apartadó y Mutatá, dos municipios separados por 148,3 kilómetros. El ganador fue Wilmar Paredes (Team Medellín) con un tiempo de 3:14:28.
Se trató de una fracción llana, en la cual hubo posibilidad de que los sprinters se mostraran y lucharan por la victoria de etapa y el consecuente liderato. Hubo tiempo seco y no hubo mayores accidentes, solo algunas caídas de ciclistas por problemas mecánicos o malas maniobras.
Luego de que se propició un intento de fuga, el grupo principal capturó a los 'escapados' y se generó una auténtica estrategia por parte del Team Medellín para conseguir la victoria de etapa.
Óscar Sevilla fue quien hizo de lanzador y terminó aportando para que Wilmar Paredes se adjudicara la primera etapa y el liderato del Clásico RCN 2025; algo similar a lo hecho en la pasada edición de la Vuelta a Colombia.
Nuevamente el equipo antioqueño parte como uno de los principales animadores del Clásico RCN y espera poner a alguno de sus 'escaladores' en el podio final. Este domingo habrá media montaña.
Lo que debe saber sobre la etapa 2 del Clásico RCN 2025
La segunda etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025 se correrá este domingo 21 de septiembre sobre un trazado de 56,1 kilómetros entre Frontino (Antioquia) y Medellín. El pelotón partirá a las 9:00 de la mañana y el gran desafío estará en el kilómetro 34,7 con un puerto de primera categoría que será clave para marcar diferencias y perfilar a los favoritos al título.
Si bien varios corredores podrían reservar fuerzas para las etapas más duras y la contrarreloj final, se espera que esta fracción empiece a mostrar a los verdaderos aspirantes al título.
