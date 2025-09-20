[Galería] Wilmar Paredes ganó la primera etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025

Se disputó este sábado 20 de septiembre la primera etapa del Clásico RCN Sistecrédito, que dio inicio en suelo antioqueño, más precisamente entre Apartadó y Mutatá, dos municipios separados por 148,3 kilómetros. El ganador fue Wilmar Paredes (Team Medellín) con un tiempo de 3:14:28.

Se trató de una fracción llana, en la cual hubo posibilidad de que los sprinters se mostraran y lucharan por la victoria de etapa y el consecuente liderato. Hubo tiempo seco y no hubo mayores accidentes, solo algunas caídas de ciclistas por problemas mecánicos o malas maniobras.

Luego de que se propició un intento de fuga, el grupo principal capturó a los 'escapados' y se generó una auténtica estrategia por parte del Team Medellín para conseguir la victoria de etapa.

Óscar Sevilla fue quien hizo de lanzador y terminó aportando para que Wilmar Paredes se adjudicara la primera etapa y el liderato del Clásico RCN 2025; algo similar a lo hecho en la pasada edición de la Vuelta a Colombia.