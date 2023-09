Germán Darío Gómez, quien va por el título del Clásico RCN, tiene casi arreglada su llegada a Europa

Se disputó este domingo la segunda etapa del Clásico RCN - Banco Agrario de Colombia 2023 y como era de esperarse, el gran protagonista de la competencia fue Germán Darío Gómez, el corredor del GW Shimano, quien se coronó en solitario con un tiempo total de 3H05’07’’.

Tras disputarse una jornada bastante peligrosa por el descenso, en Antena 2 de RCN Radio hablamos con el protagonista, quien nos dio un balance de la etapa y se refirió al rumor que corre sobre su posible llegada a un equipo europeo.

“Muy feliz de estar nuevamente participando, ya es la cuarta oportunidad en la que estoy en esta competencia. Muy contento con lo obtenido hoy, una etapa muy exigente especialmente por el final tan exigente que tuvimos. Fue un descenso muy técnico y tocaba arriesgar, pero al tiempo tener un límite y se consiguieron las cosas como esperábamos”, inició diciendo el ciclista santandereano.

Por otro lado confesó que tenía una estrategia con el equipo: “principalmente teníamos unas marcas para estar con ellos, tratamos de hacerlo así, pero pienso que al final la carrera fue de pura supervivencia”.

Y finalmente, pero no menos importante, habló de su posible vinculación con el EOLO - KOMETA, un equipo europeo: “por esa parte todavía no hay nada concreto, no puedo decir que estaré el otro año en Europa porque falta concretar, pero hay alguna posibilidad”.

“La verdad tenía oportunidad con otros equipos, pero el que más me gusta es el EOLO”, concluyó Gómez.

Así las cosas, solo queda esperar si en la jornada de este lunes, Gómez podrá tomar ventaja del líder Óscar Quiroz (Colombia Potencia de Vida), quien tiene cerca de 34 segundos de diferencia con el ganador de la etapa.