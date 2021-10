"Ha sido lo mejor de mi carrera": Bobadilla, tras adjudicarse la cuarta etapa del Clásico RCN

Se corrió la cuarta fracción del Clásico RCN Cerveza Andina 2021, la cual dejó como ganador a Duban Bobadilla, un corredor de 23 años, quien hace parte del equipo Herrera Sport.

Vea también: Duban Bobadilla se hizo fuerte en la montaña y ganó la cuarta etapa del Clásico RCN

Con lo acontecido, que deja a Bobadilla décimo en la clasificación general, tras las varias modificaciones que sufrió, el pedalista de Soacha habló ante los micrófonos de Antena 2 y dejó conocer sus sensaciones.

"Entrenamos muy duro y nos preparamos de la mejor manera para la etapa de hoy", apuntó debido a que se corrió una de las fracciones más complejas del Clásico.

Cunado se abordó sobre las grandes motivaciones del ciclista para afrontar la carrera en curso, dejó saber que "mi novia fue la clave principal para lograr lo que se hizo, además de mis papas y mi hermana".

Respecto a la emoción que le generó hacerse con la etapa, comentó que "es lo mejor que me ha pasado en la carrera", y también dejó ver su desahogo tras no tener un buen año anterior, pues "tuve Covid y no pude hacer una buena temporada".

Asimismo, dejó saber que la pasión por el ciclismo surgió en el colegio, "en el barrio La Victoria mis amigos me impulsaron para montar y hacer algo diferente".

Entre tanto, otro de los que se hizo presente fue su entrenador, Aldemar Herrera, quien comentó "me siento muy contento y hay que esperar, pues todavía queda Clásico, y tengo dos escaladores que están ahí a la espera".

De igual forma, el entrenador del equipo ganador en la cuarta fracción sacó pecho por su recorrido, "yo creo que he adquirido la experiencia al correr internacionalmente y por eso sé mover las piezas".

A su vez, dejó claro cuál es su objetivo en esta competición, "yo quiero el podio en este Clásico, con Bobadilla o con Cristian Cubides".

Le puede interesar: Clásico RCN 2021: clasificación general tras la etapa 4

Así, se recogieron las impresiones de algunos de los protagonistas de la etapa comprendida entre Pereira y el Alto de Letras, la cual también dejó modificaciones importantes en la clasificación general.